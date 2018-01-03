体谅他人 就是少给别人添麻烦

雪过天晴，咱最期盼的是，街上没有积雪，道路畅通无阻。然而，环卫工人们在清雪时遇到了麻烦：因为路滑，不少机动车车主选择公共交通工具出行，把爱车就停在了路边。市环卫部门提醒市民：爱车尽量别停在有积雪的路面上，以便环卫工人作业。（新闻回顾>>>）

车主将车停路边，并非故意给清理积雪设置障碍。他们或许只是没有意识到，这样做会给环卫工人们带来麻烦，或许是没有车位，只能停在路边。事实上，在生活中，很多有招人烦惹人厌的行为，都是因为给别人增添了麻烦：超市里，插队的人耽误了大家的时间，给大家造成了麻烦；公交车上，那些吞云吐雾的人，带给人们的是呼吸的麻烦；饭店中，大声说话给周边人的谈话造成麻烦……从某个方面来说，不给别人添麻烦，不但是一种素养，更是一种文明。

一直很喜欢看《奇葩说》，因为这个节目接地气儿，有浓浓的烟火味儿。在一期《奇葩说》中，一位女嘉宾说了这样一件事：有位朋友很苦恼，因为她只是刷个牙，短短几分钟的事儿，却遭了邻居的白眼。原来，那时候，上海的很多人共同居住在一个狭小的空间内，水龙头只有一个，所以，晨起洗漱时，如果你长时间占着，别人就没法用，就是给别人添了麻烦。而她在刷牙时，就习惯性地占着水龙头。

其实，懂得体谅他人，少给别人添麻烦，这并不难做到。比如车主将车停在路边时，可以在车上留个联系方式，环卫工人清理积雪时，可以通知车主把车挪挪，这样雪也清理了，路也不滑了，还没有影响车主停车，是不是对大家都好？

体谅他人，就存在于我们的生活细节里。如果能做到尽量不给别人添麻烦，那么，你的人际关系一定融洽而和谐，生活也会因此美好许多。（张宝峰）