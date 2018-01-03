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洛阳便捷交通，快乐之旅“说走就走”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-08 08:48

市民乘高铁出行

　　日前，26岁的张丹秀用手机上的“铁路12306”APP仔细查看洛阳龙门站开往上海、成都、重庆等地的高铁列车车次，不时用便笺记录下开车时间。

　　“乘坐高铁，不但前往郑州、西安等周边城市很方便，就连去杭州、武汉这些城市也只是几个小时的事儿，不用在火车上过夜，很舒心。”张丹秀高兴地说。

　　张丹秀是涧西区武汉路办事处的一名工作人员。作为90后的她在工作之余，喜欢趁着双休日和假期外出旅游。2017年7月，她和朋友一同乘坐高铁前往杭州，仅用5个半小时就到达杭州东站，比乘坐普速列车快了约10个小时，496.5元的二等座票价也在她的接受范围之内。

　　在前往杭州前，她曾认真比较高铁与飞机的特点：虽然都从洛阳出发，票价也相差不多，但如果从洛阳龙门站上车，到达杭州东站后便可快捷地通过地铁前往杭州西湖风景名胜区，较之飞机时间更短。于是，她和朋友果断选择了乘高铁出行。

　　购票的过程也让张丹秀感到很省心：使用手机上的“铁路12306”APP，可随时随地查看最新的高铁票务信息，灵活安排出行时间。特别是去年10月12日，接续换乘和选座功能的启用，让她和朋友一块儿坐靠窗座位欣赏沿途风景的愿望顺利实现了。

　　张丹秀所感受到的变化，与我市持续推进现代基础设施体系建设密不可分，尤其是2017年，我市积极布局建设一体化综合性交通枢纽场站，加快改造提升洛阳机场，打造点线协调、一体衔接、内连外通的全国性枢纽城市。

　　自去年7月1日起，宝兰高铁开通运营，洛阳龙门站首次开行前往兰州的高铁列车，从洛阳龙门站出发，最快4小时31分钟就可到达兰州；去年12月28日，洛阳龙门站首次开行前往成都的高铁列车，最快5小时16分钟就可到达成都……飞驰的高铁列车显著拉近了我市与祖国大西北、大西南的距离，对普通市民来说，双休日可以不慌不忙到兰州吃地道的兰州拉面、到成都吃地道的麻辣火锅。

　　去年，张丹秀在西安的大学同学结婚，她就是下了班后从容不迫地赶往洛阳龙门站；张丹秀的同事去年7月参加团市委在上海的培训班也是乘坐高铁前往的，高铁成为了他们的“工作好帮手、旅游好伙伴”。

　　“世界那么大，我想去看看，洛阳机场近年开通的前往泰国曼谷、日本大阪的航线，也非常好！”张丹秀希望以后洛阳龙门站能够开通前往更多城市的高铁列车，洛阳机场能够开通更多前往国外城市的航线，进一步方便大家工作和旅游。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 刘鹏 王莎莎 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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