推动发展 造福人民（一把手谈落实）

深化开放创新 提升发展质量

——访高新区管委会主任马志强

高新区管委会主任马志强日前接受洛阳日报记者专访时表示，高新区将认真贯彻落实市委经济工作会议精神，从四个方面着力建设我市创新驱动发展的核心区、开放合作发展的先导区、产业转型升级的引领区、产城融合发展的示范区、决胜全面小康的标杆区和体制机制改革的先行区。

着力构建现代创新体系，努力在全市创新发展中发挥核心作用。加快推动创新主体、创新平台倍增，力争到2018年年底，全区创新主体在750家以上，创新 平台在350家以上，确保全区规模以上企业研发投入占增加值比重在6%以上；建成洛阳科技金融大市场，全年完成技术合同交易额不低于3亿元；强化创新人才 引领，确保引进培养创新创业团队不少于20个、高层次人才不少于15名，新增院士工作站1个，博士后科研工作站1个。

着力构建现代产业 体系，努力在全市转型升级中发挥支撑作用。加快区内企业“走出去”步伐，力争全年外贸进出口额突破3亿美元；加快推动总投资505亿元的67个区重点项目 建设，确保年内完成投资不少于110亿元；加快产业园区建设步伐，重点推动银隆新能源整车生产制造基地一期和钛酸锂电池生产基地一期项目实现主体工程过 半，确保天元低碳城、瞪羚谷和北航科技园二期项目年内建成投用。

着力提升城市建设管理水平，努力打造我市产城融合发展的示范区。加快推 进河洛路改扩建工程，力争上半年竣工通车；谋划实施开元西路、甘泉河大道、新华路跨洛河大桥等工程，进一步完善提升丰李片区交通设施；推动华能热电引热项 目年内竣工，新增供热面积50万平方米；推进城市精细化管理，完成3条道路、2个社区的海绵化改造工作，实施2条背街小巷提升改造，新建3个小游园、6座 标准化公厕；坚决打赢大气污染防治攻坚战。

着力加大民生投入力度，努力打造我市决胜全面小康的标杆区。不断巩固脱贫攻坚成果，确保全区 3827名已脱贫人口长效致富；在中心城区建成第二实验学校、高新国际小学、希望路小学、华夏路中学，对农村中小学基础设施进行提升改造；新建2个社区卫 生服务站；实施凌波大桥与洛浦公园人行步梯、滨河北路海棠路路口过街天桥等惠民项目，提升辖区居民幸福感。（洛阳日报记者 郭秩铭 特约通讯员 王思臣）

围绕创新驱动战略 构建现代创新体系

——访市科技局局长王进

市科技局局长王进昨日接受本报记者专访时表示，市科技局将围绕大力实施创新驱动战略，构建现代创新体系，推动市委经济工作会议精神落地生根，为促进经济社会持续健康发展提供坚强科技支撑。

持续强化自创区龙头带动。积极实施体制机制改革，深入推行政策先行先试，形成一套切实可行、操作性强的创新先行先试政策体系。推进实施自创区产业集群专项，加快建设一批创新引领型工程(项目)。

持续实施“双倍增”行动。建设高新技术企业培育库，引导企业建立研发投入预算管理制度。壮大科技型中小企业集群，引导企业加大研发投入力度，提升企业创 新能力。建设提升创新创业载体。支持大院大所大企业建设新型研发机构。在优势产业领域推进大中型工业企业研发平台全覆盖。持续建设提升产业技术创新联盟。

持续推进“四链”有机融合。重点在机器人及智能制造等产业领域实施一批科技创新项目。持续推进科技金融“1+11”政策的落地见效。落实“1+3+N”现代创新政策，加快自创区先行先试政策复制推广，进一步释放政策红利。

持续推进小微两创城市示范。全面贯彻落实小微企业创业创新政策，拓展小微企业创新创业发展空间，培育壮大小微企业集群。举办直通硅谷创新创业大赛等活动，促成更多优质创新创业项目在洛转化。探索开展创新型县域(乡镇)示范建设，形成具有县域特色的创新驱动发展路径。

持续抓好创新人才队伍建设。建设提升省级院士工作站，做好第三批“河洛英才计划”人才(团队)引进落地工作，深入实施“河洛工匠”培育计划，重点依托省级以上科技企业孵化器实施“玉洛汇”计划，为培育高新技术企业储备后备力量。

持续深化军民融合创新发展。加快洛阳军民融合创新研究院建设，实施军民融合创新重大专项，加快军民融合产业园建设，加快军民融合科技成果产业化。运营河 南省军民融合产业投资基金、洛阳市军民融合发展引导基金，投资一批产业化和创新创业项目。依托科技大市场等平台，对接转化一批军民融合科技成果。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）