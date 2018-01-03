洛阳：“创”为核心 高质量发展

2017，创新能力持续提升

创新驱动，国之大势。各地发展百舸争流，创新乃王牌动力。

日前召开的市委经济工作会议，对2017年我市交出的创新驱动发展精彩答卷进行了系统总结。通过强化创新驱动，我市现代创新体系加快构建，新动能不断涌现、亮点纷呈。

过去一年，自创区建设步伐加快——

郑洛新国家自主创新示范区“呱呱坠地”一年多来，洛阳片区建设迅捷起步、持续加速，顶层设计日臻完善，金字招牌愈加闪亮。

我市出台支持大院大所大企业创新“金十条”等46项政策。自创区洛阳片区“一核四区多点”空间布局初步确立。北京推介会集中签约的40个创新项目已实施30个。与解放军信息工程大学合作的工业CT项目进展顺利。

过去一年，创新能力持续提升——

在去年12月举行的第十九届中国专利奖颁奖大会上，洛阳中硅高科技有限公司与其母公司中国恩菲共同完成的“生产多晶硅的方法”荣获中国专利金奖，实现了多晶硅行业在专利金奖方面“零的突破”。

见微知著，一叶知秋。2017年，我市专利申请量突破万件大关，技术合同成交额同比增长32.6%，新认定中国驰名商标3件，成功承办中国创新创业大赛先进制造行业总决赛。

同时，通过积极实施“双倍增”行动，我市新增创新主体1102家、创新平台(载体)396个，分别是年度目标的2.8倍和1.5倍，其中国家级创新平台新增11个。引进创新引领型人才团队13个，新建院士工作站3个，新增“中原学者”2名；评选“河洛大工匠”10名、“河洛工匠”50名，组建大学生双创团队113个。

过去一年，军民融合持续深化——

83.6米长的中国最长风电叶片下线，“洛阳支座”撑起中马友谊大桥，中国首款国产核电高压气瓶诞生……去年，中船重工第七二五研究所大力推动军民融合，让一项项“洛阳创新”闪耀民品市场，全年实现民品收入88.5亿元！

不仅是七二五所，军民融合的热潮涌动在河洛大地：洛阳军民融合产业园开工建设，新建军民融合特色专业园区6个，中原军民融合产业联盟会员单位超百家，中航光电新技术产业基地等47个军民融合产业项目完成投资70亿元！（洛阳日报首席记者 张锐鑫）

2018，我们这样干

时下，我国经济发展进入新时代，由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

而要推动洛阳经济高质量发展，必须把创新摆在发展全局的核心位置，加快构建现代创新体系，致力建设国家创新型城市。

审视洛阳，一方面，我市面临政策机遇多重叠加，尤其是自创区、自贸区两区叠加的优势，给我市发展带来了宝贵机遇；另一方面，我市产学研金融合度不高，高技术产业增加值占全市规模以上工业的比重低于全省平均水平，国防军工科技优势没有充分转化为产业优势、竞争优势，洛阳的创新能力仍有待提升。

正因此，日前召开的市委经济工作会议明确提出大力实施创新驱动战略和现代创新体系重大专项，打通“四个通道”，推进“四链融合”，争当全省创新发展排头兵和郑洛新国家自主创新示范区领头羊，使科技对经济增长的贡献率进一步提高。

做好“新“字文章，发挥自创区龙头作用——

抓住自创区核心区被赋予市级经济管理权限的机遇，推行大型仪器设备开放共享等试点政策，推动实施高铁轴承等专项项目，加快建设一批创新引领型工程。推进一批新型研发机构落地建设。

做好“增”字文章，扩大“双倍增”行动成效——

实施创新主体培育计划，提升创新龙头企业20家，新建创新平台(载体)280个。加快新型研发机构建设运营和发展，支持大院大所大企业自建或联合知名高校院所等建设研发机构，在优势产业领域推进大中型工业企业研发平台全覆盖。

做好“创”字文章，推动大众创业、万众创新——

积极推进国家小微企业创业创新基地城市示范建设，加快建设中信重工等“双创”示范基地，打造28个双创载体。继续实施“河洛英才计划”“河洛工匠计划”等，办好直通硅谷创新创业大赛等活动。启动运营天使、种子投资引导资金，“科技贷”合作银行达到6家。

做好“融”字文章，加快军民融合创新发展——

用好500亿元军民融合产业发展基金，积极创建国家军民融合创新示范区，加快建设军民融合产业园，开工建设28个军民融合项目，推动与北京航空航天大学等重大合作项目尽快落地。

蓝图已经绘就，发展只争朝夕。我们相信，依靠久久为功的韧劲，艰辛深耕的苦功，我市现代创新体系定能加速构建完善，为推动经济高质量发展，实现“四高一强一率先”奋斗目标增添强大新动能！（洛阳日报首席记者 张锐鑫）