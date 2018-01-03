洛阳冬天为啥雪少，你知道吗？

3日，千呼万唤始出来，2018年第一场雪下得纷纷扬扬。在微博和微信朋友圈的一片欢呼声中，有人“一脸严肃”地提问：为啥洛阳冬天的雪少、来得晚？近日，记者采访了市气象局专家并查找《洛阳市地理志》《洛阳市志·自然环境志》等书籍，为大家寻找答案。

1 我市气候特点：冬长寒冷雨雪少

市气象局高级气象工程师张俊洁说，我市降雪整体较少，与我市“冬长寒冷雨雪少”的气候特点有关。

《洛阳市地理志》记载，我市属亚热带向暖温带过渡地带，季风环流明显，因此，四季温度和风向变化较显著。1月多西北风和东北风，7月则多西南风和东南风。1月在偏北风作用下，极地大陆气团占据优势，寒冷干燥；7月盛行偏南风，热带海洋气团居统治地位，炎热多雨。概括起来，我市的气候特点是：冬长寒冷雨雪少，春短干旱大风多，夏热多雨且集中，秋丽晴和日照长。

古代文献记载，距今六七千年前至两千五百年前，我市气候温暖，商周时在黄河所处纬度上有象生存。公元前698年到公元前545年，洛阳冬季无冷冻。东汉时，洛阳天气变得比较干冷。公元1050年以后，洛阳逐渐变得寒冷，大雪次数增加。公元1126年，农历闰十一月，洛阳大雪“盈三尺不止”。19世纪洛阳又转入较冷时期，1831年、1860年、1893年均有降雪数尺深的天气，并且有井水结冰，树木、竹子冻死现象出现。

此外，我市市区地处河谷盆地，周围山脉对冷空气的屏障作用造成市区风速小、空气流通不畅、热气不易散发，城市“热岛效应”明显，一年中1月气温最低，7月气温最高，具有明显的大陆性气候特征。

受地形影响，洛阳市区的降水量一般比周围各县少，形成少雨区。同时，降水季节性明显，降水高值集中在6月、7月、8月、9月，尤以7月最高，冬季雨雪稀少。

“我市冬季雨雪稀少，出现暴雪的概率自然也小，因此市民们对暴雪总是充满期待。”张俊洁说，她负责编写的近10年年度洛阳气候影响评价，也证实了这一特点。

2 2008年至2017年，我市仅出现3次暴雪天气

记者从市气象局发布的年度洛阳气候影响评价得知，从2008年至2017年，10年间我市仅出现过3次暴雪天气——

●2009年11月12日

2009年11月10日傍晚前后，洛阳全区开始出现强降温雨雪天气过程，先降雨，局部地区出现了短时间的冻雨、冰粒，到次日中午前后，全市转为明显的降雪天气，11月12日8时洛阳普降暴雪。这是当年入冬以来的首场降雪，这场降雪来得早、雪深厚、降水形态多、灾害严重。市区最高气温从11月7日的25.7℃直降至11月11日的-1.2℃。

●2015年11月24日

2015年11月21日至24日，全市出现阴雨雪天气过程，11月21日至22日全市普降小雨，23日下午陆续转为降雪，24日除洛宁、栾川天气为大雪外，其他县(市)区天气均为暴雪。

这次孟津总降水量为41.2毫米，其中雪量达32.1毫米，均为全市最大，24日积雪深度达19厘米。由于降温幅度大，24日至27日大部分县(市)出现积雪和道路结冰，对交通等造成严重影响，但同时对全市冬小麦越冬、森林防火、净化空气等十分有利。

●2016年11月22日

2016年11月21日，白天全市普降小雨，夜里自北向南先后转雨夹雪或雪，22日白天全市普降暴雪或大暴雪，降雪过程于22日夜里陆续结束。

此次暴雪过程，最大降水量出现在汝阳，达41.1毫米，最小降水量出现在栾川，为12.6毫米；最大积雪深度为28厘米，出现在新安。暴雪导致22日各县(市)区最低气温48小时下降10.7℃至12.8℃，且最低气温均在4℃以下，全市均达到寒潮天气标准。

3 我市受寒潮侵袭较频繁，孟津居首

本次暴雪抵达之前，省气象台已于2日16时05分发布寒潮蓝色预警：预计未来48小时，焦作、济源、三门峡、洛阳、郑州、开封等地最低气温下降8℃或以上；部分地区伴4级左右东北风，局地阵风6级到7级；5日早晨最低气温中西部-12℃到-9℃，其他地区-9℃到-7℃，请注意防范。

《洛阳市志·自然环境志》记载，寒潮是一个地方遭受强冷空气侵袭而引起气温剧降的一种灾害天气。我市地处中纬度，受寒潮的侵袭较为频繁，造成的损失也较大。

寒潮过程一般伴随着许多天气现象，最为突出的是降温及其引起的冻害，因此其确定标准与温度有关。境内的寒潮标准为：24小时降温≥8℃或48小时降温≥10℃，且极端最低气温≤4℃。

1961年至1990年，冷空气从北方入侵我市，孟津、新安受影响较重，其中，孟津1963年至1990年共出现寒潮44次，是我市寒潮最为频繁的地区；新安1961年至1990年共出现寒潮36次。市区、偃师地处洛阳盆地的底部，冷空气在此下沉增温，因此寒潮出现次数较少：偃师1961年至1990年共出现寒潮15次，市区共出现24次。冷空气在继续南移的过程中，因爬坡而降温，至高寒山区的栾川降到最低点。与此对应，南部、西南部各县1961年至1990年寒潮出现的频次分别为：宜阳26次，汝阳、嵩县各28次，洛宁32次，栾川38次。

“暴雪和寒潮是两个概念，寒潮可能有降雪也可能没有。”张俊洁说，反之，降雪过程可能达到寒潮标准，也可能达不到。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）