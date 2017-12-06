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问暖热线：低温仍继续 您家中温度是否还稳得住？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 08:32

　　我市的低温天气仍在继续，目前室外温度已低于我市集中供热的设计温度-3℃，供热系统各环节均面临严峻考验。对于这两天大家集中关注的供热问题，本报积极与洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)联动，在这里为您解答寒冬里的“热”问题。

　　-问题一

　　市民黄女士：我家在瀍河区五四小区，家里的暖气片1月2日晚变凉了，我想知道停暖原因。

　　联动结果

　　市热力公司在了解、核实相关情况后，已联系黄女士，对其问题予以答复。

　　经落实，黄女士所在小区由铁路分局临时热源厂供热， 1月2日18时至1月3日6时，该热源厂锅炉进行了除焦(除焦是为了在极端天气里，可以更好、更稳定地供热)工作。目前除焦工作已完成，供热已恢复正常。

　　读者反馈

　　家中温度已恢复正常，感谢晚报。

　　-问题二

　　市民陈先生：我家在涧西区武汉路01号街坊，小区刚完成暖气改造不久，从2017年12月29日开始试暖，但是热了没两天就不热了，我想知道家中为啥突然不热了。

　　联动结果

　　市热力公司已安排工作人员与陈先生进行了沟通，并对其问题进行了答复。

　　经核实，陈先生家不热是小区楼道管网清洗过滤网暂时关闭供热系统所致，目前供热已恢复正常。

　　读者反馈

　　感谢晚报“问暖热线”。

　　-问题三

　　市民杨先生：我家住在春都路附近的富尔家小区，小区内的暖气管道已经铺设完毕，但至今未供热，不知是何原因？

　　联动结果

　　市热力公司相关负责人直接与杨先生进行了电话沟通、解答。

　　该负责人说，富尔家小区内的暖气管道并非由市热力公司承建。该小区位于春都路，该区域热源将从瀍涧大道(道北二路)接入，但因瀍涧大道项目进度较慢，为了满足这一区域居民的用热需求，春都路热源暂由环城北路引入。目前，环城北路城市热力管道已敷设至平等街，待敷设完成后即可向周边小区供热。

　　读者反馈

　　没想到接到了市热力公司打来的电话，对处理结果很满意。

　　若您有用热方面的任何问题，可拨打晚报“问暖热线”66778866或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)并留言，相关问题会及时得到解答。请您在咨询和留言时，注明小区的名字及所在城区，以便获得准确解答。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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