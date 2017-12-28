洛阳市6个乡获批撤乡设镇

记者昨日从市民政局获悉，伊川县鸦岭乡等6个乡撤乡设镇已获批。

经省政府批准，同意洛阳市伊川县撤销鸦岭乡、葛寨乡，设立鸦岭镇、葛寨镇；宜阳县撤销高村乡，设立高村镇；嵩县撤销九店乡，设立九皋镇；新安县撤销曹村乡，设立青要山镇；洛宁县撤销西山底乡，设立景阳镇。撤乡设镇后，实行镇管村体制，原辖行政区域和政府驻地不变。至此，全市共有106个镇、24个乡、58个街道。

市民政局有关负责人介绍，撤乡设镇有利于推动区域经济发展，进一步强化小城镇的中心带动作用，加快城乡一体化进程。撤乡设镇后，各级项目资金的扶持力度将进一步加大，建设项目将进一步增多，基础设施将更加完善。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 关汶江）