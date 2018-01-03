校正思想观念推动作风转变——二论锲而不舍推进作风建设

洛平

思想的田野，真理不去占领，杂草就会丛生；精神的家园，阳光不去播撒，霉菌就会疯长。

在市委十一届六次全会上，市委书记李亚一针见血地指出，转变作风既要改“面子”，更须换“里子”，真正在思想和灵魂上动手术，清除思想中的“微生物”，拧紧思想上的“总开关”，做到标本兼治。

作风问题，本质上是党性问题，核心是党和人民群众的关系问题。只有在思想观念上深刻认识到这一点，无论是想问题、搞研究，还是做决策、办事情，都始终站在党和人民立场上，而不是把个人利益放在第一位，我们才能真正懂得共产党人的初心和使命，才能真正懂得“我是谁、为了谁、依靠谁”，才能真正懂得“民心是最大的政治”，才不会把“为谁服务”“让谁满意”对立起来，甚至让“鱼水”关系变成“油水”关系、“水火”关系。

邓小平同志曾指出，“共产党的领导够不够格，决定于我们党的思想和作风”。近几年，洛阳始终把作风建设摆在突出位置，着力倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，全市上下正气持续上升、风气持续上扬、正能量持续集聚。然而，翻看那些被市纪委通报查处的各类“四风”问题，回看过去一年洛阳各种大事要事推进中存在的梗阻，梳理那些群众普遍关心却推进不力的工程和项目，一些老问题东躲西藏，一些新苗头若隐若现，对“作风病”万不可掉以轻心。

比如，环境污染防治工作，有的底数不清、粗枝大叶，甚至足不出户，仅凭历史资料、下面上报的材料就发号施令；推进河渠治理，群众对黑臭水体、污水直排感受最直观、反映最强烈，可谋划好的污水处理厂建设进度竟一拖再拖；推进脱贫攻坚，到现在仍有部分乡村干部工作没经验、没状态，竟然还不学习、不钻研；在项目建设中，有的项目圈在那里没动静，投资多年不见效，竟然还不以为然；在小游园建设中，有的重表面多于重品质，在公厕等配套设施上不用心不精细……

思想观念上松一寸，作风建设上就会弱一尺。现实中，一些干部之所以脸好看、事难办，之所以专盯“领导注意”、忽视“群众满意”，之所以把“现场”当“秀场”，之所以别人都是“责任状”、自己却是“免责单”，之所以甘当“二传手”、不当“主攻手”，之所以沉湎于“材料政绩”，之所以出现“油腻心态”“佛系心态”，等等，从根子上讲都是思想观念上出了问题，是理想信念不坚定、宗旨意识不牢固、政绩观发展观有偏差，没有真正解决好“替谁掌权、为谁用权”问题，没有把权力用来为党分忧、为国效力、为民谋利，私心杂念在作怪。

“思想上的滑坡是最严重的病变”，推动作风转变，最重要的是校正思想观念。我们要坚定理想信念，加强党性锤炼，勤于检视心灵、洗涤灵魂，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵；要树牢宗旨意识，坚持以人民为中心的发展思想，以对党和人民高度负责的态度抓工作；要树立正确政绩观发展观，以新发展理念为引领，正确认识什么是政绩、为谁创造政绩、如何创造政绩，大力倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，做老实人、说老实话、办老实事。

说到底，思想建设是党的基础性建设，“丈量干部的尺子”就该从思想观念上拉紧！