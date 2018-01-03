洛阳16岁男孩闹着要跳楼 只因爸爸不让他玩儿手机

昨日，长安路派出所民警给小记说了一件事儿：几天前，一名16岁的男孩因不满父亲阻止他玩儿手机，一气之下竟然趴在窗户边要跳楼。

1日中午，家住涧西区6号街坊的张先生报警称，他与儿子发生争吵后，儿子情绪激动，直言要跳楼，他想请民警帮忙劝劝儿子。

“张先生家住六楼，我们赶到他家时，他的儿子小张正趴在客厅的窗户边，两眼噙满泪水。见我们要靠近窗户，小张声嘶力竭地喊‘敢过来，我就跳下去’。”民警说，因张先生家客厅的窗户外没安装防盗网，他们担心小张做傻事，只好站在距窗户约2米远的位置，劝说小张别做傻事。同时，他们询问张先生得知，父子俩发生争吵的原因和手机有关。

在张先生眼里，16岁的儿子整天沉溺于玩儿手机，他担心长此以往儿子的身体和学习都会受影响，就劝儿子放下手机做些有意义的事，哪知儿子依旧我行我素，张先生一怒之下就严厉批评了他。

“可能是张先生的语气重了些，小张一时接受不了，竟以跳楼轻生的方式抗议。”民警说，弄清了这对父子之间的矛盾后，他们一边劝说小张冷静，一边指出张先生教育儿子的方式欠妥。

经过民警半个小时的开导，小张激动的情绪逐渐缓和，不再说跳楼的事。临走时，民警再三叮嘱张先生以后要注意教育儿子的方式，不能言行过激，应让儿子逐渐认识沉溺于玩儿手机的危害，进而帮他养成自律的好习惯。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）