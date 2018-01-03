小区快件无处寄存 居民希望能装快递柜

【居民反映】

西工区光华社区光华路24号院居民李先生：我平时上班忙，没空收快件，但小区没有装快递柜，门岗上也不能代收。相关部门能不能帮忙装个快递柜？

【记者采访】

李先生说，以前，他的快件曾让门卫代收，但没多久门卫便不再代收了。“门卫年纪大了，顾不过来那么多事，我们也都理解。后来小区附近的一个汽车维修店成了快件代收点，但离小区还有一段距离，取快件不是很方便。”李先生说。

昨日，光华社区工作人员告诉《洛阳晚报》记者，光华路24号院属于没有物业管理的老旧小区，从2013年至今一直由光华社区代为管理，该小区有上百户住户，以退休老年人居多。

“居民反映的这个问题，我们也到小区了解过情况，由于老年人居多，收快件的量实际上并不是很大，因此一直没有和快递柜公司谈成，至今还没装上快递柜。”该工作人员这一说法，得到李先生的认同，对此他表示可以理解。

光华社区工作人员透露，该社区已计划将该小区的自治工作提上日程，未来居民可通过自治或聘请物业公司等方式来管理小区，届时可以再协调安装快递柜一事儿。（洛阳晚报记者 范瑞）