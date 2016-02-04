李亚调研“市民之家”建设时强调：坚持以人民为中心的发展思想 打造便民窗口服务平台改革前哨

“市民之家”建设是市委、市政府着力实施的一项重点民生实事，计划今年3月底正式投用。昨日上午，市委书记李亚带领市直有关部门负责同志，到建设中的“市民之家”调研，强调要坚持以人民为中心的发展思想，打造高水平的便民窗口、服务平台、改革前哨，真正让“市民之家”名副其实。

“市民之家”项目位于开元湖西侧，总建筑面积约4.4万平方米，按照“一站式服务”标准建设，未来进驻单位将达到94个，业务办理窗口294个，全部实现“一窗受理、一网通办”，同时还配套建设了自助填报区、母婴室、社会餐厅等人性化服务设施。

李亚十分关注“市民之家”的便民细节。“操作台高度是多少？”“群众座椅怎么考虑？”李亚一走进服务大厅，首先来到业务办理区了解行政审批流程，详细询问窗口设置情况。在母婴室和公厕等公共服务区域，他要求有关部门坚持以人为本，科学测算厕位需求数量，增设母婴保护设施等细节，满足不同人群需求；在地下停车场，他叮嘱工作人员要运用大数据技术，在醒目位置提醒车位数量和位置，要统筹考虑汽车和自行车、电动车停车需求；在社会餐厅，他指出要坚持便民利民优先，合理设计饭菜种类，着力为市民营造“家”的感觉。

调研期间，李亚对“市民之家”项目去年以来的建设成效给予肯定。他强调，习近平总书记指出，“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人”。对“市民之家”的建设成效，广大市民是最终评判者。要按照“群众有所呼、政府有所应，群众有所需、政府有所为”的理念，以群众满意、群众认可为标准，努力把“市民之家”打造成高水平的便民窗口、服务平台、改革前哨。要坚持一切工作以服务群众为出发点，围绕群众所思所想所虑所盼所急，完善提升线路设计、指示标牌、公厕数量等服务细节。要按照“应进必进”原则，所有涉及群众诉求、政府服务的事项全部进驻，让群众实现走进一个门、办结一揽子事。要深化政府“放管服”改革，一站受理、联审联批，确保放到位、管得住、服务用真情。要大力推进电子政务，依托“互联网+”、数字化技术优化服务，带动作风转变、效能提升。

李亚强调，要围绕确保3月底正式投用，倒排工期、强化管理、提升标准。要做好周边交通引导和指示标牌设置，守好消防、质量等安全底线。要加强进驻工作人员教育管理，及早制定服务窗口积分、奖惩等制度措施，强化对落实中央八项规定精神及反对形式主义、官僚主义情况的监督检查，督促各窗口提升服务水平，真正让“市民之家”名副其实。

市领导吴孟铎、王敬林参加调研。(洛阳日报记者 李东慧)

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