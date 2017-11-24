今年，洛阳66亿元公积金助您租购房！

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“住房公积金圆您住房梦”，在市住房公积金管理中心(简称市公积金中心)业务办理大厅的墙上有这样一句话。《洛阳晚报》记者从该中心了解到，我市去年共为缴存职工提供租购房资金65.91亿元，今年将有66亿元公积金助力我市缴存职工圆住房梦。

关键词：贷款

●圆梦故事：他购买了人生首套房，用公积金贷款利息比商贷少5万多元

最近，49岁的姚靖洋一有空就往建材市场跑，因为他和女儿联名买的房子正在装修，这是他人生中购买的首套房，也算是他送给24岁女儿的研究生毕业礼物。

“家里不富裕，爱人也没工作，一直没敢买房子，后来到市公积金中心咨询得知负担不大就赶紧买了。”姚靖洋说，用公积金贷款购房，算下来比商贷能少还5万多元利息。

这是咋算出来的？

姚靖洋看中的是一套120多平方米的商品房，总价60多万元，首付29万多元，贷款31万元。姚靖洋公积金账户里的6万多元可以直接冲抵首付，也就是说他只要再准备23万元即可。

按照公积金贷款有关规定，男性借款人年龄加借款期限不得超过65岁。今年49岁的姚靖洋最多可贷款16年，经过计算，他每月需要还款2070元。“我的公积金每月有800多元，每月只用再掏约1200元就行了，这咱能承受。”他说。

按照现行利率，姚靖洋使用公积金贷款的利息总额约为8.8万元，使用商业贷款则每月需要还款2340元，利息总额约为13.8万元。也就是说，同样的贷款额和贷款年限，他使用公积金贷款比商贷少还5万多元。

●圆梦指南：“组合贷”已实施，最高限额超40万元

如果您购房总价偏高，还有一种方式适合您，就是我市从2017年5月开始推行的“组合贷”。

所谓“组合贷”是指连续按月足额缴存住房公积金的职工在购买自住住房时，市公积金中心和承办的商业银行同时为其发放住房公积金个人住房贷款(简称公积金贷)和商业银行个人住房贷款(简称商业贷)，而形成的特定贷款组合。此前，按照相关规定，在我市购房贷款只能选择公积金贷、商业贷其中的一种。

目前公积金贷最高额度为40万元，商业贷额度需要银行根据借款人的实际还款能力进行核定，因此“组合贷”的额度或将超过40万元，至少比单独使用公积金贷款的申请额度要高。

需要提醒您的是，我市尚未开展商业贷转公积金贷的业务，且购买二手房也不能使用“组合贷”。

关键词：提取

●圆梦故事：提取还款后，他们要买改善型住房

刘向和张阿丽前段时间到市公积金中心办理了提取手续，把公积金账户里的钱提取用于偿还自住房的商业贷款。

刘向刚参加工作时买了一套70平方米的房子，由于当时还没有缴存公积金，他选择了商业贷款。“原来只有我们俩还好，现在有了孩子，老人也过来帮忙了，一家人就住不开了，所以想换一套大点儿的房子。”刘向说，他们看中了一套120平方米的三居室，总价90多万元，仍然需要贷款。

“我们计划把第一套房子的贷款还了，然后再贷款，这样能贷多点儿。”刘向盘算了一下，目前第一套房的贷款还有3万多元没还，为了偿还这笔贷款，他想到了自己和爱人公积金账户中的钱。

办完提取还款，刘向马上跟自己相中那套房子的中介联系，希望能够近期办理他们改善型住房的过户手续。

●圆梦指南：取消12项提取证明，提取还款10分钟到账

为方便职工提取公积金，2017年11月，市公积金中心对相关业务办理指南进行了修订更新，12项相关证明被取消。其中，包括，审核租房提取公积金时取消“无住房证明”，改为提供有效证件或凭证；审核职工提取公积金时取消“提取申请书单位证明”，改为不再要求申请人提供(即取消提取申请书及单位加章环节，职工只需在提取通知书上签字确认)；办理个人住房公积金贷款时取消“房产信息证明”，改为提供有效证件或凭证，审批部门通过数据资源共享平台查询或部门之间函询验证。

就拿职工提取公积金来说，以前需要填写住房公积金提取申请书并请所在单位加盖公章后，到市公积金中心柜台提出申请，再到指定的中行、工行排队办理兑付转账业务等。如果碰到没有中行、工行银行卡或存折的情况，还要先办银行卡或存折，资金第二天才能到账。

如今，取消单位加章环节后，提取还款的提取人持工、农、中、建、交和洛阳银行的银行卡可实现柜台直接办理，10分钟到账。

关键词：66亿元

2017年，我市的重点民生实事工作方案提出，充分利用住房公积金政策，为我市缴存职工租购房提供资金65亿元。截至2017年12月底，我市已为缴存职工提供租购房资金65.91亿元。其中，办理提取38.87亿元，为9376户职工发放个人住房贷款27.04亿元。

市公积金中心主任孙红军表示，今年我市将紧紧围绕“房子是用来住的，不是用来炒的”这一定位，进一步创新服务模式，让更多职工得到实惠，全年为缴存职工提供租购房资金66亿元。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢彦飞）