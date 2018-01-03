洛阳三个产品获评省装备制造业十大标志性高端装备

竖立起来相当于30层楼高的风电叶片；具有远程遥控灭火、图像采集上传等功能的特种消防机器人——昨日，《洛阳晚报》记者从市工信委了解到，上述高端装备近日入选了2017年度河南省装备制造业十大标志性高端装备。在这些由省工信委评选出的高端装备中，我市共有三家企业的装备入选。

83.6米长，竖立起来相当于约30层楼的高度，这款超大型海上风电叶片由洛阳双瑞风电叶片有限公司研发，突破了世界公认的多项技术难题。它不仅创造了我国风电叶片新的长度纪录，还拿下了5兆瓦单功率叶片长度的“世界之最”，其叶片主承力所用的大梁也是世界上最长的真空灌注碳纤维大梁，并且具有完全技术知识产权，是我国风电技术领域的又一重大突破。

此外，入选此次十大标志性高端装备的，还有来自我市河南柴油机重工有限责任公司的船用主机，洛阳中重自动化工程有限责任公司研发的特种消防机器人。这款特种消防机器人拥有强大的运动控制功能和机动能力，具有远程遥控灭火、图像采集上传等功能，可代替人员进入有毒、缺氧、浓烟危险灾害事故现场进行探测、搜救、灭火等。（洛阳晚报记者 李砺瑾）

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我市再添两家国家级专业化众创空间

昨日，《洛阳晚报》记者从市科技局了解到，近日科技部公布2017年度国家专业化众创空间示范名单，我市申报的兽用生物制品专业化众创空间、智能制造专业化众创空间位列其中，目前我市国家专业化众创空间增至3家，总体数量占全省的3/4。

兽用生物制品专业化众创空间依托普莱柯生物工程股份有限公司组建，是我市目前生物医药产业企业最为集聚的专业园区；智能制造专业化众创空间依托清华大学洛阳先进制造产业研发基地组建，该基地是清华大学在中原地区设立的唯一一家外派研究院。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 任姣姣）