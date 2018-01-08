工人清除路面积雪

从3日傍晚开始，我市迎来大范围降雪天气，又值“小寒”节气，进入一年中最冷的时节。然而，在我市重点工程——古城快速路建设沿线，现场却是一派繁忙的施工景象。

记者从西苑桥沿古城快速路建设工地一路向东至长夏门街东段，从清晨到夜间、从大雪纷飞到雪霁天晴，多批次、多时段深入全线多个施工现场，用镜头记录下建设者冒严寒赶工期、在风雪中创造古城快速路建设“洛阳速度”的感人场景。

在古城快速路金城寨街至东环路建设工程第六标段长夏门街以东建设现场，施工单位一边出土方，一边进行下穿工程主体建设施工。工人们穿着厚棉服，在安全头盔下套上棉帽御寒，每个人都戴着厚厚的劳保手套。该标段建设方信昌道桥的负责人告诉记者，连日的降雪天气增加了施工难度，但他们准备充分、积极应对、科学管理，工程建设保证质量、有条不紊地持续推进。

古城快速路西起孙辛路(西环路)，向东沿滨河南路，过西苑桥南、王城大道、龙门大道，至东环路，道路全长15.1公里。按照“快速路、生态路、便民路、文化路”的总要求，该工程将打造成功能齐全、景观协调、规模适当、经济适用的样板路。

建设古城快速路，市委、市政府高度重视，社会各界高度关注。2017年国庆节前，经过近9个月的连续施工，西起西苑桥、东至金城寨街的古城快速路一期工程全线试通车，受到广大市民的称赞，被誉为工程建设的“洛阳速度”。（洛阳日报记者 曾宪平 梅占国 摄）