今年洛阳城市区将建五十个小游园

出门见绿、步行不远有游园，近年我市不断推进小游园建设，越来越多市民享受到绿色福利。记者昨日从市城市管理局获悉，今年我市计划建设50个小游园，进一步向“300米见绿、500米见园”目标迈进。

分布各城区，40余个已选址

今年我市新建的50个小游园，分布在各城区。其中，洛龙区数量最多，达13个；涧西区数量次之，共11个；其余为西工区8个、伊滨区5个、老城区4个、瀍河区4个、高新区3个、吉利区2个。

“目前，已有40多个小游园初步完成选址，占比在80%以上。”市城市管理局相关负责人说，今年我市小游园建设准备工作普遍提前，各城区从去年8月开始选址，在完成选址的小游园中，有约15%已完成方案设计，如涧西区的洛阳国家大学科技园游园等；更有小游园提前开工建设，如老城区的保利林语溪游园等。

小游园选址有何依据？该负责人介绍，一方面要符合《洛阳市城市总体规划(2012—2020)》，另一方面要优先选择各区人员密集、需求强烈、游园匮乏的区域。每个小游园的面积要求在2000平方米以上，对公众免费开放。

新建游园亮点多

500米服务半径内建公厕

今年我市将结合小游园建设，新建、改造一批公厕。小游园面积在5000平方米以上的，按照500米的服务半径建设公厕及管理房、健身环步道等设施。此外，新建小游园还要合理布局园椅园凳、果皮箱、体育健身器材、广场等基础服务设施。

结合“四河同治、三渠联动”建游园

去年，我市提出以“四河同治、三渠联动”为突破口，统筹推进水、城、山、田、园、林、路等综合治理和提升。对此，在今年小游园建设中，将科学规划布局沿河绿地和小游园，打造林水一体、人水相亲的“岸绿”。如瀍河区今年新建的小游园，有的结合瀍河治理，建在瀍河西岸。

体现海绵城市理念

今年小游园建设要体现海绵城市理念，在园内铺装透水透气的环保型材料，且这种铺装面积要超过总铺装面积的60%。

突出地域文化特色

小游园建设以植物造景为主，种植乡土植物、长寿树、常绿树等，通过植物合理配置，打造四季特色鲜明的园林景观；并通过园林建筑、景观小品的设计和建设，展示游园所在区域的历史文化风貌。

3月底前将完成绿化种植

“按照今年小游园建设进度要求，3月中旬前，小游园要完成规划设计、招投标等前期准备工作，3月底前，完成绿化种植。”市城市管理局相关负责人说。

我市正在实施的大规模国土绿化行动中，提出坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的原则。今年一些小游园建设也遵循该原则，如洛阳国家大学科技园游园的选址即为在城市总体规划的绿地上建游园，设计突出高品质，打造具有现代科技感的创意花园。

我市自2016年提出建设小游园以来，已建成投用97个；加上今年将建的50个，全市小游园总数近150个。小游园数量越来越多，受益面越来越大，更多居民享受到了出门见绿、健身游园的生态惠民成果，体现了大民生，赢得百姓普遍称赞。根据我市《中心城区公园游园绿地建设实施方案》，到2020年，中心城区人均公园绿地面积将达12平方米，将有更多有规模、有水平、分布合理的城市公园，打造15分钟生态休闲圈。（洛阳日报记者 赵佳）