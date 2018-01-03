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“洛阳对话”中日文化论坛举行 洛阳三彩受热捧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 08:32

　　日本爱知县知事大村秀章(中)、中国驻名古屋总领事邓伟(左)观赏郭爱和三彩作品(洛阳三彩艺术博物馆供图)

　　《洛阳晚报》记者昨日获悉，1月6日，第十二届名古屋中国春节祭活动在日本名古屋市举行，由少林武僧团、河南省歌舞团等组成的河南省文化代表团参加了此次活动，进行文化展演交流。我市的郭爱和、谢丽萍两名艺术家受邀参加。

　　名古屋中国春节祭始于2007年，经过多年的发展，已经成为由中国驻名古屋总领事馆与日本中部地区华人华侨团体联合打造的中国文化品牌，是中国文化在海外宣传的一个重要阵地。

　　此次中国春节祭期间，由文化部、中国驻名古屋总领事馆主导，河南省文化厅、河南文化联谊会、日中CG文化交流协会、洛阳三彩艺术博物馆等主办的“洛阳对话”中日文化论坛在名古屋市举行。

　　论坛现场，中国驻名古屋总领事邓伟作《“一带一路”与中日文化》主题演讲，介绍了日本是古丝绸之路及海上丝绸之路的重要组成部分。日本京都学者大岛景竑则阐述洛阳和京都的前世与今生，介绍了京都有相当一部分是参照隋唐洛阳城建造的，并且希望洛阳与京都建立友好城市。河南省文化厅副厅长康洁以《天中河南》为主题，介绍了河南作为中华文明之源的历史脉络。参加论坛的还有中国驻名古屋总领事馆副领事孙华阳，河南省文化厅外联处副处长汪洋、非遗处副处长于洁，第十二届名古屋中国春节祭委员长郑兴，第九届、第十届名古屋中国春节祭委员长聂二中等50余人。论坛由文化部优秀专家、中国陶瓷艺术大师、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和做学术主持。

　　郭爱和作了《艺都洛阳陶瓷之源》主题演讲，提出三彩是中国最早的陶瓷，河南是中国“陶瓷之源”的学术观点，受到参会人员的关注。通过交流，大家都期望“洛阳对话”中日文化论坛能持续下去，成为两国文化交流的一个重要平台。

　　此外，6日至8日郭爱和三彩艺术展在名古屋市举行，展览受到当地市民及华人华侨的关注。洛阳龙门画院院长谢丽萍的牡丹国画也大受欢迎。（洛阳晚报记者 潘立阁）

　　相关链接

　　少林武僧团和河南省歌舞团的表演关注度最高

　　□据新华社

　　第十二届“名古屋中国春节祭”6日在日本名古屋市盛大开幕，吸引数万游人到场参观，共同感受喜庆洋溢的节日气氛。

　　当天，名古屋市的久屋广场上张灯结彩，人头攒动。来自中日两国的艺术团体在广场舞台献上异彩纷呈的文艺演出。其中，最令人瞩目的要数来自中国的少林武僧团和河南省歌舞团的表演，大量游人驻足观看。
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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