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洛阳发布道路结冰黄色预警 公交客运高速机场最新情况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-07 10:04

　　洛阳网讯 今日8时55分，洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警信号：预计12小时内，洛阳全市将出现对交通有影响的道路结冰，市民需注意防范。

　　根据洛阳市公安局交警支队发布的路况信息显示，截至8时，市区道路通行情况基本正常，路面大多有薄冰，车流量不大，通行缓慢、无拥堵。主要路段：李屯桥至郭寨段南坡有结冰、北坡正常，道路通行缓慢；龙门西山，积雪结冰较厚，车辆通行缓慢；洛河上的7座桥、王城陇海立交桥、定鼎陇海立交桥桥面已做融雪处理，有少量雪水，通行正常；国花路、310国道主干道有轻微结冰，通行缓慢；伊河桥面、高铁大道桥桥面有积雪结冰，通行缓慢。昨日17：30至今日7:30，市区共接处交通事故32起。县区除偃师十八盘路段封闭，其他县区主干道路面均有结冰，道路湿滑，通行基本正常；各县区客运车辆全部停运。高速公路因道路积雪结冰洛阳辖区所有收费站口关闭，站口外约有20辆滞留车辆。受道路结冰影响，我市的公交、客运、航班也随之出现了一系列调整。

　　市区公交方面，记者从洛阳公交集团获悉，截至7时消息，以下公交线路进行调整：

　　4路去程、回程改走夹马营--中州路恢复原线。

　　5路绕行夹马营路不走洛阳东站(东站坡道有冰)。

　　8路改走西苑路郑州路口--联盟路--天津路-，牡丹广场恢复原线。

　　10路改走夹马营--中州路--新街，小北门恢复原线。

　　11路牡丹广场调头。

　　12路到凌波路河洛路口走河洛路--南昌路-到牡丹城恢复原线。

　　14路中州路-郑州路-联盟路。

　　16路陇海立交桥调头。

　　18路改走新街(民主路不走)。

　　20路走体育场路-中州路-夹马营路不到东站。

　　24路310国道调头。

　　27路不进飞机场候机楼。

　　27路李家营停运。

　　31路联盟路-南昌路-西苑桥-学府街。

　　32路河洛路-南昌路-周山路-银川路正常，到道南路口调头。

　　34路改走夹马营--中州路--新街-，小北门恢复原线(东站坡道有冰)。

　　35路中州路-郑州路-联盟路

　　38路贠庄停运。

　　39路到河洛路丰润路调头。

　　40路浅井头调头返回。

　　45路中州路-玻璃厂路-凯旋路-体育场路，九都路恢复原线，到电力医院调头返回。

　　46路武汉南路调头48路平等街调头。

　　49路一支路改走英才路--学府街-，五环街恢复原线。

　　50路青岛路西苑路口调头。

　　51路停运52路董村调头返回。

　　55路玻璃厂路改走凯旋东路，定鼎路恢复原线(玻璃厂南路不走)。

　　57路夹马营--中州路--新街，九都路恢复原线58路新街-九都路。

　　59路到河洛路丰润路。

　　61路汉宫路衡山路调头。

　　62、63、65路只到徐屯。

　　66路，暂时不走玻璃厂南路，绕行体育场路。

　　69路郑州路--联盟路--天津路，牡丹广场恢复原线

　　68路丰李停运。

　　70路郑州路--联盟路--太原路--九都西路，银川路恢复原线。

　　72路中州路-郑州路-联盟路-南昌路-西苑桥-学府街。

　　73路停运。

　　75路郑州路--联盟路--天津路，牡丹广场恢复原线。

　　76路走夹马营-中州路-新街，唐宫路恢复原线。

　　81路白园线停运。

　　83路停运。

　　84路后河调头。

　　85路停运。

　　89路停运。

　　91路不上华山北路。

　　92路停运。

　　93路停运。

　　万安山停运。

　　94路龙门北桥调头。

　　95路南昌路-河洛路-瀛洲路。

　　97路停运。

　　98路中电阳光发车伊滨专线停运。

　　客运方面，记者从洛阳锦远汽车站获悉，目前营运车辆全部停运。

　　航班方面，记者从洛阳北郊机场获悉，机场预计关闭至10时，之后根据天气状况酌情开放。如有最新消息，洛阳网记者将及时跟进报道。若您想了解关于公交、高速、客车、航班最新情况，可联系洛阳市公交集团0379-63411661，洛阳市高速交警大队0379-67872168，洛阳汽车站0379-63239453，锦远汽车站0379-63195333，洛阳北郊机场航站楼服务台0379-62328666。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：潘亮]
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