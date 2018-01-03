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洛阳今日再迎降雪 公交线路调整高速封闭机场关闭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-06 11:44

　　洛阳市气象台1月6日12时00分发布大雾黄色预警信号：预计12小时内洛阳市区、伊川、偃师、汝阳、宜阳、洛宁、孟津、新安等地的部分地区将出现能见度小于500米的大雾，请注意防范。

　　洛阳市气象台今日11时30分发布暴雪蓝色预警信号：预计12小时内洛阳市大部分地区的降雪量将达4毫米以上，局部地区可达6毫米以上，可能对交通或农牧业有较大影响，请注意防范。

　　洛阳网讯　今日上午，洛阳市再次迎来降雪，受此影响，我市的公交、客运、航班随之出现了一系列调整。

　　今日上午，洛阳市气象台发布道路结冰橙色预警信号：预计白天到夜里，洛阳全市将出现对交通有较大影响的道路结冰，请市民注意防范。

　　市区公交方面

　　市区公交方面，记者从洛阳公交集团获悉，受降雪天气影响，截止1月6日下午14点30分，以下线路做出调整或停运。

　　5路绕行中州路，东站坡道有冰

　　11路牡丹广场调头

　　14路中州路-郑州路-联盟路

　　20路走中州路-夹马营路不到东站

　　24路衡山桥头调头

　　27路不进飞机场候机楼

　　27路李家营停运

　　31路联盟路-南昌路-西苑桥-学府街

　　32路道南路口调头

　　34路绕行中州路，东站坡道有冰

　　35路中州路-郑州路-联盟路

　　38路贠庄停运

　　39路到河洛路丰润路

　　40路浅井头调头返回

　　45路 中州路-玻璃厂路-凯旋路-体育场路-九都路恢复原线 到电 力医院调头返回

　　50路上海市场调头

　　51路国花路调头

　　61路汉宫路衡山路调头

　　62、63、65只到徐屯

　　68路丰李停运

　　72路中州路-郑州路-联盟路-南昌路-西苑桥-学府街

　　73的停运

　　81路白园线停运

　　83路常袋停运

　　84路后河调头

　　85路停运

　　89路停运

　　92路停运

　　93停运

　　万安山停运

　　94路龙门北桥调头

　　95路南昌路-河洛路-瀛洲路

　　97路停运

　　伊滨专线停运

　　高速公路方面

　　记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，从昨晚起，因道路结冰，洛阳辖区所有高速收费站全部关闭。

　　汽车客运方面

　　记者从洛阳汽车站、洛阳锦远汽车站获悉，目前洛阳汽车站除偃师城际公交、孟津西线公交、新安县部分客运车辆正常发车外，其余营运车辆全部停运；洛阳锦远汽车站全部停运。

　　航班方面

　　记者从洛阳北郊机场获悉，机场上午已经关闭，预计关闭至17时，但之后是否能开放，还需根据天气状况。

　　如有最新消息，洛阳网记者将及时跟进报道。若您想了解关于公交、高速、客车、航班最新情况，可联系洛阳市公交集团0379-63411661，洛阳市高速交警大队0379-67872168，洛阳汽车站0379-63239453，锦远汽车站0379-63195333，洛阳北郊机场航站楼服务台0379-62328666。(记者　郭瑛)
[ 责任编辑：周萌]
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