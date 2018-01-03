洛阳职院一女生突发疾病 全校师生捐款1.4万余元

昨日，洛阳职业技术学院发动全校师生为突发急病的大一学生王仕敏捐款。截至记者发稿时，大家已捐款1.4万余元，用来帮助这名来自贵州的女孩。

今年19岁的王仕敏就读于该校护理专业。去年12月25日21时许，她突然腹部剧痛难以入睡。经医生诊断，王仕敏得的是胆囊病变，如果再晚送来一会儿，可能导致休克，必须立刻手术！王仕敏家远在千里之外的贵州省，学校在与她的母亲进行电话沟通后，对方同意立即为女儿做手术。次日凌晨4时30分，王仕敏的手术结束。几个小时后，她的妈妈从打工地浙江赶来。

在医院陪伴了王仕敏一天一夜的老师和同学们了解到，她有一个弟弟在贵州老家读书，家里全靠妈妈在外打工挣钱。对这个家庭来说，王仕敏已花的2万余元手术费实在难以承受。

得知该情况后，学校在本月3日和4日发动全校师生捐款，为王仕敏募集善款1万余元。昨日，大家又为她捐了4000余元。这些钱帮王仕敏解了燃眉之急。

昨日下午，王仕敏的班级辅导员梁芳告诉《洛阳晚报》记者，目前王仕敏已脱离生命危险。考虑到王仕敏后续的治疗费用没有着落，大家仍在给她捐款，希望她能早日康复，重返校园。（洛阳晚报记者 李砺瑾）