洛阳人的支付宝年度账单你了解吗？

近日，蚂蚁金服旗下支付宝发布2017年全民账单，《洛阳晚报》记者从支付宝方面获悉，2017年洛阳支付宝用户移动支付占比为88%，也就是说，在10笔支付宝交易中，9笔通过手机进行。

此外，2017年，洛阳人使用较多的三项支付宝应用分别是机动车违法查询、车辆违法提醒和公积金查询。

越来越多洛阳人，习惯出门不带钱包

随着支付宝推出收钱码，普及乘车码，支持扫码骑共享单车……只带手机出门，扫码、被扫码已成为越来越多洛阳人的日常习惯。

移动支付改变的生活方式，不仅仅是出门不带钱包。

通过移动支付积累信用，2017年洛阳人累计通过“信用免押”节省押金数亿元。

减少碳排是移动支付为社会创造的又一福利。通过在线缴纳水电气费、公共交通出行等低碳行为，153万洛阳用户在“蚂蚁森林”为地球种下4.6万棵真树。

移动支付占比飙升的原因之一，是支付宝收钱码的普及。一年来，遍布中国大街小巷的超过4000万商家，靠一张二维码贴纸实现了收银环节的数字化。在洛阳，已有50多万商家申领收钱码。现在，不管是在餐厅买单、商店购物，还是路边摊买烤红薯，都能通过手机支付。

公共服务部门在支付宝上开“窗口”

2017年，洛阳各公共服务部门通过在支付宝上开设“窗口”，让市民足不出户也能缴费、办事。

去年一年，洛阳市民访问支付宝“城市服务”的人次比2016年增长超过一倍，其中大家使用较多的三项应用是机动车违法查询、车辆违法提醒和公积金查询。

洛阳人出境游，去年爱去泰国、香港和日本

缴费、购物、出行都不用钱包的便利，正延伸至更多国家和地区。2017年，支付宝加快了伴随中国人走出去的脚步：累计接入了36个境外国家和地区的数十万商户。

2017年，洛阳人出境游用户比2016年增长209%，境外支付笔数的增长幅度为336%。数据显示，洛阳人喜欢的出境游目的地是泰国、香港和日本。（洛阳晚报记者 王若馨）