2017晒晒晚报的年度账单

编者按

这两天，您的微信朋友圈被支付宝年度账单刷屏了吧？

互联网大数据，帮我们梳理了过去一年消费的林林总总，也让不少人感叹：原来，互联网支付已渗入我们生活的方方面面。

有些东西就像空气，我们不会特别留意它的存在，但日复一日的相伴，已让它成为我们生活中最长情的告白。亲爱的读者，晚报已陪您走过24年，迄今我们共为您送来7358期报纸。今日，本报编辑部推出特别策划《2017，晒晒晚报的年度账单》，为您细数在过去的一年中，我们的相依相伴……

年度关键词：主 流

人物：陈晓佳

《洛阳晚报》新闻部编辑

10

每天下午到晚上，除了匆匆吃一顿晚饭，我要面对电脑和版面工作10小时左右。披星戴月，是每个晚报编辑的日常。

17

父母住在伊滨区，但因工作忙，我平均每三周才回家一次。17次，是我一年当中，跟家人一起吃晚饭的次数。

449

去年，我做了449个晚报版面，每个版面仔细编校3遍以上，才谨慎地在大样上签上自己的名字。

112万

在去年全年227个夜班里，我共编校了约112万字，逐字逐句核对，追求准确无误。我希望我的每一次披星戴月，都能换来一张有内容、有颜值的报纸。今年，我们将继续努力，为您提供更多主流、贴心、实用的资讯。

年度关键词：责 任

人物：李岚

《洛阳晚报》综合采访部记者

89

去年全年一共跑过89个社区，平均4天就要走一个社区，当然，与全市200多个社区比，还需要继续努力。

259

全年写稿259篇，记录百姓生活，讲述家常故事，调解小区纠纷……哪一篇稿子让您印象深刻？

28万

全年写稿字数约28万字，相当于半部《史记》的字数。

1000

免费为29个社区的1000位老人发放了“洛阳晚报助老爱心胸牌”。我们愿和您一起，为迷路老人照亮回家的路。

500

免费为15个社区提供毛线500斤，组织热心志愿者编织“爱心围巾”送给困难群众。这些围巾有一个共同的牌子，叫“温暖牌”。

22

在社区举行22场“免费法律咨询援助”活动，请专业律师进入社区为居民无偿服务，把法律服务送到您的身边。

2万

2017年，2万多名社区居民参与了我们组织的各项活动。今年，我们的活动更多，内容也更丰富，欢迎您的参与。

您的需要，我们的责任。做有温度的新闻，《洛阳晚报》记者一直在路上。

年度关键词：咱家的报

301

去年，晚报共出报301期，即便在不出报的日子里，我们也一直“在路上”，为您采集最新鲜、实用的信息。

9964

去年晚报共推出9964个版面，内容涵盖政治、社会、民生、健康、教育、楼市等方方面面。哪个版面是你的“菜”？大声说出来吧！

3

一年来，晚报《教育周刊》《健康周刊》《旅游周刊》3个周刊针对不同读者群体，为您量身打造“个性大餐”。

12万

去年，晚报组织了一大批线下活动，其中2017洛阳晚报读者节和2017中国(洛阳)国际老年健康产业博览会两场大型活动，共接待参与者12万人次。

128

去年，洛报爱心帮扶中心举办的阳光助学金发放仪式，共资助128名寒门学子迈入大学校门。

50万

去年7月，来自洛宁、宜阳的进城瓜农遭遇卖瓜难。晚报发起成立“卖瓜联盟”，短短十余天里，近200家企事业单位和数百位爱心市民参与，共认购爱心瓜超过50万斤，帮数百名瓜农走出困境。

4000万

去年，晚报生产的新闻在新浪、腾讯、今日头条等媒体平台的总阅读量超过4000万次，更多的人通过晚报获取有关洛阳的资讯。

10万

2017年牡丹文化节，晚报卡通人物形象“洛小菀”在线上、线下同步推出。这个“说”一口洛阳方言的可爱小姑娘颇受大家喜爱，微信“洛小菀”表情包下载量达24000次，累计发送量超过10万次。

主流、责任、贴心、实用——这8个字代表我们对您的承诺，新的一年，“咱家的报”也愿继续奉上让您满意的“新闻套餐”。

年度关键词：贴 心

人物：刘爱民

《洛阳晚报》发行员

03:00

每天凌晨3点起床，凌晨4点到达洛阳日报报业集团八一读者服务中心，凌晨6点左右踏上送报之路。

138570

2017年，刘爱民一共投送了138570份报纸，差不多是86个成年人的身高总和。

15000

一些订户腿脚不便，下楼从报箱中取报比较困难，她每天频繁地上下楼，把报纸送到订户手中，仅爬楼梯就让她的“微信运动”每天保持在15000步左右。

300

每天上午，刘爱民要把报纸送到300户订户家中。一般情况下，最后一份报纸的送达时间是上午10点左右。前两天因为下雪路滑，这个时间延迟到下午1点多，这让她觉得很愧疚。

2

一组电瓶不够一天的送报路程使用，她给送报车多配了一组电瓶，每天下班时，两组电瓶的电量几乎都会用完。

15

除了送报，刘爱民经常给订户帮忙。有一次，一位70多岁的老订户搬家，她骑着自己的电动三轮车去帮忙，每天运一点儿，陆陆续续用了15天，帮老人搬完了家。

“洛阳晚报，咱家的报”，晚报读者，就是咱家的人。无论严寒酷暑，我都会尽量早一点儿，再早一点儿，把报纸送到您的手中。

年度关键词：实 用

人物：李渊博

《洛阳晚报》新媒体事业部记者

1808

全年发布微博1808条，平均每天发布5条微博，无论是突发事件还是极端天气，我都在屏幕前，随时为您播报。

10万

发布微信图文消息420条，其中2条阅读量超过10万次。牡丹文化节免费赏花，洛阳地铁1号线动工……您最关心的，我最用心的。

9

全年进行了9场图文视频直播，尝试多种新媒体发布渠道，不求您打赏“小飞机”，只愿您对我们的每一次创新满意。

55万

全年，我们在今日头条、天天快报等媒体平台上全面发力，坚持本土、原创、服务的原则，以更快的速度发布服务性强的本地原创内容，单条视频单平台播放量超过55万。

03:00

新媒体分工不同，在岗位轮换中，有时凌晨3点睡，为您送上“晚报早读”；有时凌晨3点起，第一时间推送晚报官微。

343

我用全年343天的在岗天数，与同事们合力换来晚报新媒体平台365天不断更新。

新的一年，每天上午10点，请您打开微信，晚报官微在那儿等着您！（洛阳晚报编辑部）