“在当代”洛阳美术新力量优秀作品展开展

昨日上午，由洛阳市美术家协会主办的2018年开年大展——“在当代”洛阳美术新力量优秀作品展在洛阳美术馆开展。

昨日上午，由洛阳市美术家协会主办的2018年开年大展——“在当代”洛阳美术新力量优秀作品展在洛阳美术馆开展。 展览自去年8月开始征稿，经过初评、复评，120位青年美术家与美术爱好者的120幅优秀作品入选，作品包括中国画、油画、水彩粉画、雕塑、版画、素描、陶艺等门类。 本次展览汇聚了洛阳本土1980年后出生至18周岁的青年美术家与美术爱好者，是洛阳青年美术家与美术爱好者优秀作品的首次集中展示，反映出当代洛阳美术的新力量、新水平、新高度。 本次展览持续至1月14日，市民可到洛阳美术馆二楼精品厅、三楼展厅免费观展。（洛阳晚报记者 杨凤轩）