大雪天醉汉盘腿坐马路中间 民警咋劝都不听

不管民警咋劝，醉酒男子就是不愿上巡逻车取暖 （受访民警供图）

昨日，车站派出所民警告诉小记一件事儿：3日晚，雪下得正大，一名醉酒男子盘腿坐在马路中间，我们要扶他上巡逻车，他竟然不愿意。无奈，我们只好在雪中陪了他1个多小时，手都冻麻了，直到他的爱人赶来把他接走。

3日晚，车站派出所民警宋洪武和同事在路上巡逻时，突然接到指令：在洛阳火车站前的道南路快车道上坐着一名男子，希望他们过去将此人劝离。

宋洪武等人赶到现场后看到，一名中年男子盘着腿坐在快车道上，低头不语，虽然穿着棉袄，但敞着怀。宋洪武上前，闻到对方身上有股酒味儿。“下这么大的雪，你坐在这里干啥？”宋洪武接连问了几遍，可对方始终不吭声，连头也不抬。

由于担心醉酒男子在快车道上发生意外，宋洪武和同事将他搀扶到路边。随后，民警从该男子身上找到一部已没电的手机，赶紧安排人帮他找地方充电。其间，宋洪武要扶该男子到巡逻车里暖和一下，可对方不愿意，还说“我不冷，外面‘美哩很’”。

随后，民警把该男子的手机充上电，和他的爱人苏女士取得联系。苏女士赶到现场后向民警道谢，并将丈夫带走。“苏女士来的时候，我们已在雪地里站了1个多小时，手都冻麻了。”宋洪武说。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 刘红玲 张波）