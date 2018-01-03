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该扶咱得扶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-06 09:48

　　昨天早上，因为道路结冰，我步行上班。7点前后，在纱厂西路一斜坡处，我看到一位环卫工跌坐在地，我赶紧上前扶起了她，这位大娘站起身后连声说谢谢。

　　能帮别人，我觉得很开心，顺手把经历发在了朋友圈。没想到，这个小举动居然引起了几十名亲友的点赞和留言，不过，也有朋友善意提醒：“不怕她讹你啊？”有的朋友开玩笑说：“胆儿挺肥呀！”

　　“扶还是不扶”本不该成为问题，但是，因为一些偶然、个别的事件，居然成了一道难解的社会问题。

　　平心而论，那些被扶后不知感恩、反咬一口的人，应该得到法律的制裁、道德的谴责。可助人为乐这个好传统，不能“因噎废食”。

　　《人民日报》曾刊发深圳大学法学院教授应飞虎的文章，文章对149起因扶人引发争议的案件进行了分析。“在这些案例中，80%左右的案件真相最终被查明。其中，冒充好人的撞人者32例，诬陷扶人者84例，而最近两年，随着探头等设备的普及，真相查明率已超过九成。2014年以来的21个案件，有20个案件的事实真相通过监控或证人证言得以发现。”

　　谁都不想被人讹，趋利避害是人的一种本能。如果因为害怕被讹，每个人都变得明哲保身，看到摔倒的人都选择视而不见，那么，当有一天我们老了，走路摔倒了，谁还会来扶我们？

　　因此，遇到摔倒的人，放心大胆地扶起他们吧！（杨枥）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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