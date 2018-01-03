爱车停放处有积雪 请挪挪以便环卫工人清扫

“谁的车呀，麻烦挪一下！”昨日，在玻璃厂路清扫积雪的段师傅向路边的商户喊了一嗓子。随后，见无人回应，段师傅无奈地绕过该区域，继续清扫。

市环卫处负责人介绍，从昨日凌晨起，环卫工人开始重点对路边堆的积雪进行清扫，从反馈情况看，清扫工作并不顺利。“路边障碍物较多，以机动车为主，不少被车占据的路面无法清扫。”该负责人说。

记者走访发现，因雪后路滑，不少机动车车主选择公共交通工具出行，把爱车就停在了路边。市环卫部门提醒，市民的爱车尽量别停在有积雪的路面上，以便环卫工人作业，还能避免环卫工人和清扫设备作业时与车发生刮擦。

一周问题处置率排名

城市区组：高新区问题处置率为100%；龙门园区排名末位，问题处置率为98.51%

委局组：市民政局、市水务局、市邮政局、市交通局、市人防办、市停车办等问题处置率为100%；市文物局、市体育局并列末位，问题处置率为0%

企业组：市政建设集团公司、中国联通洛阳分公司、中国移动洛阳分公司、河南有线洛阳分公司、洛阳北控水务集团、洛阳城投公司、市热力公司、洛阳新奥华油燃气公司问题处置率为100%；中国电信洛阳分公司排名末位，问题处置率为76.92%（洛阳晚报记者 连漪）