洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

爱车停放处有积雪 请挪挪以便环卫工人清扫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-06 09:48

　　“谁的车呀，麻烦挪一下！”昨日，在玻璃厂路清扫积雪的段师傅向路边的商户喊了一嗓子。随后，见无人回应，段师傅无奈地绕过该区域，继续清扫。

　　市环卫处负责人介绍，从昨日凌晨起，环卫工人开始重点对路边堆的积雪进行清扫，从反馈情况看，清扫工作并不顺利。“路边障碍物较多，以机动车为主，不少被车占据的路面无法清扫。”该负责人说。

　　记者走访发现，因雪后路滑，不少机动车车主选择公共交通工具出行，把爱车就停在了路边。市环卫部门提醒，市民的爱车尽量别停在有积雪的路面上，以便环卫工人作业，还能避免环卫工人和清扫设备作业时与车发生刮擦。

　　一周问题处置率排名

　　城市区组：高新区问题处置率为100%；龙门园区排名末位，问题处置率为98.51%

　　委局组：市民政局、市水务局、市邮政局、市交通局、市人防办、市停车办等问题处置率为100%；市文物局、市体育局并列末位，问题处置率为0%

　　企业组：市政建设集团公司、中国联通洛阳分公司、中国移动洛阳分公司、河南有线洛阳分公司、洛阳北控水务集团、洛阳城投公司、市热力公司、洛阳新奥华油燃气公司问题处置率为100%；中国电信洛阳分公司排名末位，问题处置率为76.92%（洛阳晚报记者 连漪）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]雪停了，脚下可能更滑！洛阳医生提醒不可不看
  • ·[健康]买药时，药盒上有这10个字慎买！赶快告诉亲友
  • ·[健康]冬季妇科疾病高发，原来是这些东西在作怪！
    		•
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
        不是每只猫都有福气住暖气房、吃可口猫粮的。冬夜里，还有许多流浪猫无所依傍，无处栖息。
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市今天将再次迎来一次中等强度降...
  • 洛阳职业技术学院新校区开工建设
  • 洛阳今日再迎降雪 公交线路调整高速...
  • 第三列洛阳至中亚班列开行
  • 别让融雪剂谣言 影响咱玩儿雪的心情
  • 挤不上公交车？来搭好心司机的顺风车吧
  • 洛阳职院一女生突发疾病 全校师生捐款...
  • 洛阳市再增2家国家专业化众创空间
  • 李亚主持召开市委常委会议时强调：坚...
  • 大雪天醉汉盘腿坐马路中间 民警咋劝都...
    		•
    百姓呼声
    嵩山北路G310至建福路段列入2018年城建计划
    目前洛阳市未开展住房装修公积金贷款业务
    精彩图片
    赞！中国气象局点名洛...
    穿着T恤躺雪地 洛阳这...
    涧西新添一座小游园
    洛阳市又添一“国字号...
    精彩热帖

    舞步出品 神都洛阳雪

    玩雪的人

    雪中美景

    巨掌挚天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605