洛阳市区供热处于正常状态

严寒天气为我市供热工作带来严峻考验，我市供热整体情况如何呢？
洛阳高新热力有限公司相关负责人介绍，该公司所有直管小区供热正常；非直管小区热用户如果遇到供热问题，请及时联系所在小区的物业公司或业主委员会，如果需要该公司提供技术支持，可拨打电话64331318求助。
近两日，洛阳北控水务集团新区热力分公司热力主管网的平均温度为105℃，各项数据较降雪之前提高约15%，供热处于正常状态。
洛阳热力有限公司由于热源厂数量较多，热力主管网覆盖面积大，相关数据不好统计，该公司相关负责人介绍，他们的热力主管网温度及流量也明显上升，供热处于正常状态。（洛阳晚报记者 王若馨）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605