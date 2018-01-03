洛阳市区供热处于正常状态

严寒天气为我市供热工作带来严峻考验，我市供热整体情况如何呢？ 洛阳高新热力有限公司相关负责人介绍，该公司所有直管小区供热正常；非直管小区热用户如果遇到供热问题，请及时联系所在小区的物业公司或业主委员会，如果需要该公司提供技术支持，可拨打电话64331318求助。 近两日，洛阳北控水务集团新区热力分公司热力主管网的平均温度为105℃，各项数据较降雪之前提高约15%，供热处于正常状态。 洛阳热力有限公司由于热源厂数量较多，热力主管网覆盖面积大，相关数据不好统计，该公司相关负责人介绍，他们的热力主管网温度及流量也明显上升，供热处于正常状态。（洛阳晚报记者 王若馨）