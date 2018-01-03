洛阳多条停运、调整的公交线路恢复运营

昨日，随着天气转晴，市区多条停运、调整的公交线路已恢复正常运营。市公交集团相关负责人表示，如果今明两日还下雪，公交线路可能还出现停运、调整的情况，请大家体谅。

铁路方面，昨日，17趟经停洛阳龙门站的高铁动车组列车临时停运，预计今日恢复。市铁路部门提醒，此次降雪范围较大，受影响列车较多，如果您乘坐的列车临时停运，已通过12306网站购买停运车次的且未换取的纸质车票的旅客，可在网上办理退票手续；已换取纸质车票的旅客，在30天内(含当日)可到全国任一火车站窗口办理退票手续。如果您有出行计划，请密切留意火车站广播和公告，或拨打12306客服电话咨询列车信息。

昨日12时，洛阳机场重新开放，目前飞往各地的航班已基本恢复正常。

截至昨日19时，我市两大汽车站的跨省线路目前仍没有恢复，但发往各县(市)区的班线已开始陆续恢复运营。如果您有外出计划，可拨打电话63195333(锦远汽车站)、63233186(洛阳汽车站)了解车次信息。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐 刘鹏 郑泽宁）