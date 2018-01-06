工作人员展示《戊戌年》特种邮票 陈曦 摄

昨日，为迎接生肖狗年到来，《戊戌年》特种邮票在我市首发。

此次发行的《戊戌年》特种邮票1套2枚，是第四轮生肖狗年邮票。《戊戌年》延续了第四轮生肖票“合家欢”的设计理念，展示了中华田园犬的形象，《犬守平安》和《家和业兴》两图相连，预示着家的平安和睦与国的兴旺富强。该套邮票由著名艺术家周令钊担纲设计。

市邮政公司工作人员介绍，在此轮生肖邮票发行中，中国邮政共在全国挑选出45家与“狗”有关的生肖原地邮局，我市宜阳县花果山天狗峰成功入选，其纪念邮戳同日启用。生肖原地邮局将持续开展一系列品邮赏邮活动，同期在我市邮政大厦举办的还有“迎新春”集邮展览等。（洛阳日报记者 陈曦 常书香 通讯员 陈肖晓 张珂）