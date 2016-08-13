洛阳市再增2家国家专业化众创空间

记者昨日从市科技局获悉，科技部昨日公布了第二批国家专业化众创空间示范名单，我市申报的兽用生物制品国家专业化众创空间、智能制造国家专业化众创空间名列其中。至此，我市国家专业化众创空间增至3家，总体数量占全省3/4。

兽用生物制品国家专业化众创空间依托普莱柯生物工程股份有限公司组建，在孵项目涵盖诊断试剂、蛋白芯片、新型免疫佐剂等领域，是我市目前生物医药产业企业最为集中的专业园区；智能制造国家专业化众创空间依托清华大学洛阳先进制造产业研发基地组建，以清华大学为主要技术源头，引进优质项目落地孵化，并提供技术指导、市场开拓、政策解读、教育培训等全方位高质量服务，提高孵化成功率。

国家专业化众创空间是科技部在全国统一布局的聚焦细分产业领域，以推动科技型创新创业、服务实体经济为宗旨的重要创新创业服务平台，是推动龙头骨干企业、中小微企业、科研院所、高校、创客多方协同创新的重要载体。截至目前，我市国家级创新创业孵化载体数量达16家，总数居全省前列。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）