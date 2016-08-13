洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市再增2家国家专业化众创空间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-06 09:08

　　记者昨日从市科技局获悉，科技部昨日公布了第二批国家专业化众创空间示范名单，我市申报的兽用生物制品国家专业化众创空间、智能制造国家专业化众创空间名列其中。至此，我市国家专业化众创空间增至3家，总体数量占全省3/4。

　　兽用生物制品国家专业化众创空间依托普莱柯生物工程股份有限公司组建，在孵项目涵盖诊断试剂、蛋白芯片、新型免疫佐剂等领域，是我市目前生物医药产业企业最为集中的专业园区；智能制造国家专业化众创空间依托清华大学洛阳先进制造产业研发基地组建，以清华大学为主要技术源头，引进优质项目落地孵化，并提供技术指导、市场开拓、政策解读、教育培训等全方位高质量服务，提高孵化成功率。

　　国家专业化众创空间是科技部在全国统一布局的聚焦细分产业领域，以推动科技型创新创业、服务实体经济为宗旨的重要创新创业服务平台，是推动龙头骨干企业、中小微企业、科研院所、高校、创客多方协同创新的重要载体。截至目前，我市国家级创新创业孵化载体数量达16家，总数居全省前列。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]雪停了，脚下可能更滑！洛阳医生提醒不可不看
  • ·[健康]买药时，药盒上有这10个字慎买！赶快告诉亲友
  • ·[健康]冬季妇科疾病高发，原来是这些东西在作怪！
    		•
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
        不是每只猫都有福气住暖气房、吃可口猫粮的。冬夜里，还有许多流浪猫无所依傍，无处栖息。
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳这六个地方要撤乡建镇
  • 明天洛阳将再迎来一次中等强度降雪天...
  • 受道路结冰影响 洛阳公交调整高速封闭...
  • 习近平：大抓实战化军事训练 聚力打造...
  • 穿着T恤躺雪地 洛阳这哥们儿的自拍你...
  • 暴雪如约而至 多方联动应对
  • 雪天冷吧？来看看这些暖心事儿
  • 国内冰雪酒店长啥样 每年只营业几个月
  • 大雪降临洛城 工行洛阳分行给您爱的温度
  • 空军空降兵风雪练兵 多课目实打实爆提...
    		•
    百姓呼声
    嵩山北路G310至建福路段列入2018年城建计划
    目前洛阳市未开展住房装修公积金贷款业务
    精彩图片
    赞！中国气象局点名洛...
    穿着T恤躺雪地 洛阳这...
    涧西新添一座小游园
    洛阳市又添一“国字号...
    精彩热帖

    舞步出品 神都洛阳雪

    玩雪的人

    雪中美景

    巨掌挚天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605