洛阳市今天将再次迎来一次中等强度降雪天气过程

雪映蜡梅花更娇 记者 高山岳 摄

昨日，雪后初晴，不少市民到隋唐城遗址植物园踏雪赏梅、拍照留念

2018年第一个双休日到来，天公却不作美。昨日，市气象台根据最新气象资料分析，受西南暖湿气流和冷空气共同影响，我市今天将再次迎来一次中等强度降雪天气过程。主要降雪时段在今天白天，偏南地区有大雪，其他地区有中雪，新增积雪深度5厘米左右。

市气象台预计，今天全区阴天有中雪，部分地区有大雪，东北风2到3级，气温-7℃到-1℃；明天小雪停止转阴天，西北风逐渐加大至4级到5级，气温-7℃至1℃。

前两天，暴雪让许多人出行遇到困难。今明两天，不上班的您可以在家陪伴家人，中午或晚上，一家人吃顿热腾腾的火锅，让美食和亲情融合。

昨天小寒，是二十四节气中的第二十三个节气，标志一年中最寒冷的日子到了。小寒和小暑一样，是表示气温冷暖变化的节气。“小寒”过后，就该进入“出门冰上走”的三九天了。

我国古代将小寒分为三候：“一候雁北乡，二候鹊始巢，三候雉始鸲(qú)。”意思是，此时阳气已动，大雁开始向北迁徙；喜鹊感觉到阳气开始筑巢；“雉始鸲”中“鸲”意为鸣叫，是说雉感到阳气而鸣叫。

古人认为禽鸟比人类更能预先感受到冷暖变化，因此，尽管小寒时节仍是天寒地冻，但鸟儿已经感知到春暖花开将至，变得活跃起来。

除了禽鸟，在小寒节气，梅花凌寒怒放，成为美丽的风景。昨日，雪后初晴，不少市民踏雪到公园里赏梅。黄色的蜡梅和娇俏的红梅，在白雪的映衬下分外好看。这个双休日，如果天气允许，您可以到隋唐城遗址植物园东南侧梅园，王城公园西区韶乐台、傲梅渲春园牡丹观赏区及月亮门附近，洛浦公园北堤滨河路与王城大桥交叉口西侧河洛戏园附近的梅园赏梅。

红梅 本篇图片由记者 高山岳 摄

需要提醒的是：受降雪和冷空气影响，我市气温持续偏低，仍需防范降雪、低温阴冷天气对农业蔬菜大棚、城乡输电线路、供水管道等公共设施的不利影响，需要出行的人要防寒保暖、注意安全。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）