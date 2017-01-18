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唐宫路办事处社区养老服务中心成老年人“第二个家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-06 09:08

　　

梁老师（左）为大家念诗

　　近日，雪花纷飞、寒气袭人，唐宫路办事处社区养老服务中心的书画室里却充满暖意，一场文化沙龙在此举办。七八位满头银发的老人挥毫泼墨，书写自己创作的诗歌。

　　“曈曈旭日蔚蓝天，浩浩江河展俏颜。高铁扶摇千岭翠，旅程迢递数时还。扬帆举棹辞寒月，击鼓张旗闯大关……”69岁的梁世波声情并茂地朗诵完自己创作的这首《新年遐思》，身旁立刻响起了热烈的掌声。

　　因为懂诗歌、善书法、热心参与文化活动，梁世波被大伙儿尊称为老师。梁老师退休后，到处寻找组织参加文化活动，常常为了参加活动，骑着自行车满城跑。去年6月，唐宫路办事处社区养老服务中心正式投用，各类文化活动如火如荼地开展起来，可把梁老师高兴美了。

　　“年纪大了，跑不动了，从家步行3分钟就能到这儿。”梁老师笑着介绍起来，唐宫路办事处社区养老服务中心约500平方米，有书画室、棋牌室、活动室、休息室等，很多老年人来这儿休闲娱乐。

　　在梁老师的眼里，这儿是老年人的精神乐园，也是他们的“第二个家”。在“家”里，工作人员像儿女一样嘘寒问暖，笔墨纸砚、图书全部免费使用，老年人在一块边讨论、边创作，玩得不亦乐乎。除了文化沙龙，这儿还有管乐、葫芦丝、二胡等社团活动，梁老师在这里结识了不少新朋友。

　　对梁老师而言，吸引他风雨无阻坚持回“家”还有一个原因——这里有专业的医疗资源。医院专家的健康咨询、高级营养师的知识讲座、免费的按摩和体检设施，为他的健康一路护航。

　　饮食平衡要控量，早餐不能随便吃，五谷杂粮得涉及……梁老师曾患过胆囊炎，因此格外关注养生。营养师的养生建议，他都牢记于心，日日坚持。身体稍有不适，随时向专家求助。

　　得知社区养老服务中心还提供营养餐，每顿饭最高5元，梁老师忍不住要来试试。果然没有让他失望，用杂粮面做的炸酱面里有芹菜、胡萝卜、木耳等，营养非常丰富。

　　“好环境、好服务、好态度！”梁老师用三个“好”来为唐宫路办事处社区养老服务中心点赞。在他看来，过好自己的日子，不给社会添麻烦、不给子女增加负担，是最理想、最幸福的老年生活。

　　“国家越来越重视老年人，为我们提供这么广阔的养老空间，我们很知足。”梁老师笑着说，他沉浸在晚年的幸福生活中。

　　他希望，更多、更完善的社区养老服务中心在我市遍地开花，为更多的老年人提供家门口的五星级社区养老服务。（洛阳日报记者　朱艳艳　通讯员　张悦悦　文/图）

　　数字看变化

　　3142

　　去年我市重点民生实事工作方案明确，大力发展养老服务业，截至2017年年底，全年新增养老床位3142个。今年，我市计划再增加3000个养老床位

　　209

　　去年，我市计划新建农村老年幸福院200个，实际建成209个。今年，我市将继续健全县、乡、村三级公共养老服务保障体系，计划再建200个农村老年幸福院

　　23

　　去年，我市新建社区养老服务中心23个(含4个示范性社区养老服务中心)、智慧社区养老服务中心18个。今年，我市计划新建10个医养结合型社区养老服务中心

　　11

　　去年，我市规划建设一批健康养老产业示范基地(园区)，各县(市)区积极申报、科学规划、大力推动，目前孟津县津鹤养老服务中心、伊川县平泉山养老产业园等11个基地(园区)已开工建设
[ 责任编辑：周萌]
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