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推动现代产业体系迈向中高端——访市发改委主任张伊民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-06 08:56

　　市发改委主任张伊民昨日接受洛阳日报记者专访时表示，市委经济工作会议系统总结了我市2017年经济工作取得的亮点、成效，安排部署了今年的重点任务，主题鲜明、目标明确、路径清晰，为我们做好今年工作指明了方向、提供了遵循。下一步，市发改委将按照市委、市政府的决策部署，充分发挥经济工作参谋部、作战部的作用，重点抓好以下三项工作。

　　持续推进九大体系建设。今年，要把推进“565”现代产业体系作为重点，按照高质量发展的要求，突出抓好集群培育和产业转型等工作，重点推进军民融合产业园等六大产业园建设，实施产业集聚区主导产业延链补链工程，落实12个省定和16个市定重点产业转型发展方案，并启动洛巩、洛济、洛汝、洛渑4条特色产业带建设的相关工作，从而推动我市产业体系向中高端水平迈进。

　　积极争取上级政策资金支持。今年，将继续加大与省发改委、国家发改委的对接沟通力度，及时掌握国家、省政策导向，争取更多的政策资金向我市倾斜。积极争取国家军民融合创新示范区和老工业城市产业转型升级示范区两个试点落地洛阳，带动实施一批军民融合项目、产业转型项目。

　　高标准做好民生实事工作。今年，将牵头做好易地扶贫搬迁工作，目标是完成栾川、嵩县、汝阳、洛宁、宜阳、新安等6个县20304人搬迁工作。本着超前谋划、提早行动的原则，市发改委已于去年9月就着手启动了2018年易地扶贫搬迁工作，目前已提前开工安置点19个、完工6个，剩余39个安置点今年1月全部开工，力争6月底前全面完成“十三五”易地扶贫任务，提前半年完成省定任务。同时还将做好产业扶贫工作，重点实施2200余个产业扶贫项目，确保群众搬得出、稳得住、能致富。另外，今年我市还将加大充电桩建设力度，在中心城区建设1000个充电桩，市发改委将加大工作力度，统筹协调相关单位，加快工作节奏，力争提前完成年度任务，让广大市民能够尽早受益。（洛阳日报记者　李迎博　通讯员　常红伟）
[ 责任编辑：周萌]
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