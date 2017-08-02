洛阳市商务局：我市蔬菜供应充足 市民可按需购买

市民在超市选购蔬菜

降雪后，我市蔬菜价格普遍有所上涨。市商务局市场运行科工作人员表示，蔬菜价格上涨既是降雪造成的，又有季节性因素，上涨幅度在合理范围内。目前，我市蔬菜供应充足，市民最好按需购买、理性购买。

现象：雪后，我市蔬菜价格普遍上涨

昨日，记者走访市区农贸市场和超市发现，降雪后，一些农贸市场的人流量较往常有所减少。一家农贸市场的工作人员表示，由于路滑、气温降低，蔬菜运输不便，一些摊贩没有出摊，一些市民也不外出买菜。

在政和路上的一家超市内，正在选购蔬菜的市民张女士说：“下雪后菜价确实涨了，菜还是吃新鲜的好，我每次并不多买。”

市发改委价格监测中心数据显示，相比上周，本周我市监测的24个蔬菜品种，涨幅在1.31%至36.8%，上涨幅度在合理范围内。其中，青菜价格上涨19.84%、韭菜价格上涨2.35%、白菜价格上涨6.17%、圆白菜价格上涨2%、四季豆价格上涨9.8%、大葱价格上涨2.17%……此外，也有蔬菜价格下降，下降幅度较大的为绿豆芽，降幅为44.87%。

提醒：我市蔬菜供应充足，请市民按需购买

市商务局市场运行科工作人员表示，从监测数据来看，我市蔬菜价格自去年12月开始持续上涨，步入季节性上涨阶段。

每逢冬天，我市蔬菜价格都会出现季节性上涨。由于气温下降，外地蔬菜运输成本增加，蔬菜价格自然有所上涨。如果近期持续低温，我市蔬菜价格或将保持上涨态势。

该工作人员表示，目前，我市蔬菜供应充足，各大蔬菜商户都已根据气象部门的预报及早进行了储备。虽然蔬菜零售价格有所上涨，但批发市场的蔬菜批发价格有涨有落，并未出现整体大幅上涨的局面。

在这里提醒市民，面对菜价上涨的局面，不必恐慌，请按需购买、理性购买，以免造成不必要的浪费。

支招：叶子类蔬菜“站”着存放更保鲜

买回家的蔬菜，如何更好地延长保鲜期呢？

土豆、萝卜、莲藕等的保鲜期相对长，这类蔬菜适合放在阴凉处，不适合冷藏，放进冰箱后容易变质。

对于叶子类蔬菜，该怎么保鲜呢？

温度：叶子类蔬菜的最佳保鲜期为两天。绝大部分叶子类蔬菜喜凉，最好放在冰箱中，温度控制在0℃至5℃。如果放在阳台上，温度低于0℃时容易冻伤；如果直接放在有暖气的室内，温度过高，水分快速蒸发后就会蔫儿了。

存放：买回来的叶子类蔬菜其实仍在生长，按其原有的生长姿势竖着存放，能够延长保鲜期，而且叶绿素、含水量都会比水平放置保存得更好，维生素损失也比较小。

包装：如果叶子类蔬菜放在塑料袋中存放，由于不透气，菜很容易烂，可以用旧报纸将菜包起来，竖着放入冰箱。如果菜的根茎上有土，最好不要去掉。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王燕 陈文正 文/图）