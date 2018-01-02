2017，洛阳经济稳中有进 2018，我们这样干！

2017，稳中有进

稳中求进工作总基调，是做好经济工作的方法论。

刚刚过去的2017年，洛阳经济交出了一份很提气的“成绩单”：预计全年，全市地区生产总值增长8.8%左右，有望大跨步突破4000亿元大关，经济运行在总体平稳发展的基调中，呈现稳中有进的良好态势。

纵向看，全市经济增长逐月逐季回升，主要指标实现整体提升。一般公共预算收入、居民可支配收入、第一产业增加值、第三产业增加值、进出口总值等指标增速均高于去年同期。

横向比，着眼全国、全省大局，洛阳增长极的支撑作用正在彰显。时隔4年之后，洛阳经济总量占全省比重有望回升至10%左右。前3季度，全市经济总量在全国地级以上城市中排第47位，扭转了2013年以来在第50位上下徘徊的局面。

发展速度和支撑作用双重并“进”，共同绘就了洛阳经济发展的基本面。

成绩来之不易，得益于自创区、自贸区等国家战略和省委、省政府支持洛阳发展的政策红利加速释放，也得益于我们加强党对经济工作的领导，科学研判，精准发力，着力推动高质量发展的生动实践。

复杂的经济数据看似深奥，其实早已渗透至工业运行和百姓生活的方方面面。正所谓“春江水暖鸭先知”，企业的账本和老百姓的口袋最能说明这个“进”字。

据统计，2017年，全市规模以上工业利润总额增速有望连续8个月居全省第1位，工业利润率上升至4.5%，为2012年以来最高；居民人均可支配收入增长8.5%左右，同比增长0.8个百分点，而且城乡居民收入倍差逐渐缩小，由上年的2.68缩小至2.56。

一年来，我们着力精准调控、服务企业，以月保季、以季保年，支持优势企业扩能增产，帮助困难企业走出困境，引导落后行业转型升级，发展潜力进一步释放。

一年来，我们着力培育新动能、新业态、新模式，供给侧结构性改革成效明显，优质产能空间进一步打开；以自贸区建设为龙头，持续实施“双倍增”行动计划，创新引领作用进一步增强。

一年来，我们着力推动项目建设，在产业发展、基础设施建设等方面实施了一批重点项目，这些都是具有引领性、带动性的大事，既拉动了即期，又支撑了预期。

一年来，我们着力发展县域经济，持续发挥县域优势、激发县域活力、提升县域实力，县域支撑作用进一步发挥。

一年来，我们着力转变作风，推动干部领导方式和思维方式转变，一批具有针对性的硬举措落地落实，扎实促进各项工作精准推进、提速提效。

一言以蔽之。洛阳经济稳的格局更加巩固，进的态势更加明显，发展的稳定性、协调性、内生性、包容性不断增强。可以预见，进入新时代，洛阳发展将迎来更加美好的光明前景。（洛阳日报记者 白云飞）

2018，我们这样干

“稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。”前不久召开的中央经济工作会议掷地有声。

3日，市委经济工作会议在部署我市2018年经济工作时，“突出稳中求进”被置于“四个突出”的首位。市发改委相关负责人表示，“稳”是基石，“进”是目标，二者相辅相成、相得益彰，共同支撑经济向高质量发展迈进。

所谓“稳”，就是要稳定经济运行、稳定市场预期、稳定民生改善、稳定社会大局；所谓“进”，就是要在重点工作、重点领域、重点环节特别是调结构、转动能、转方式上取得实质性突破。在稳中求进的总基调下，我们既反对消极应付、不思进取，又反对冲动蛮干、急于求成，必须持中守正把握好工作的节奏和力度，奋发有为、善作善成，以稳促进、以进固稳。

此次市委、市政府确定“2018年，经济运行保持平稳，地区生产总值增长8.5%、实际工作中力争更好一些”的目标，体现的就是稳中求进的理念。

应该看到，2018年实现经济“稳中求进”，既面临宏观环境更加有力、政策机遇多重叠加、发展基础更加坚实等有利条件，也要面对经济下行压力依然较大、结构性矛盾依然较为突出、创新能力有待提升等突出问题，但总体机遇大于挑战。

如何抢抓机遇、攻坚克难，实现既定目标？市委经济工作会议清晰描绘了发展路线图和任务书。

●做优做强实体经济

实体经济是国民经济的命脉。一方面，在深化供给侧结构性改革上持续发力，继续推进“三去一降一补”，推动化解过剩产能，积极处置“僵尸企业”。另一方面，坚持以“四化”为方向，大力推进“四双联动”，重点抓好洛阳石化炼油结构调整一期工程等129个重大项目，推动新能源汽车、智能装备产业取得新突破。同时，要在做大做强民营经济和县域经济上持续发力。

●坚持创新驱动发展

创新是引领发展的第一动力。要强化自创区龙头带动，加快实施一批创新引领型产业集群专项，加快推进军民融合深度发展；大力实施创新主体创新平台“双倍增”行动，认真落实“1+4”人才政策，持续实施“河洛英才计划”“河洛工匠计划”等，持续提升创新能力；以国家“小微两创”示范城市建设为载体，促进大众创业、万众创新上水平。

●深化“放管服”改革

大力开展“证照分离”试点，全面实施“三十五证合一”改革、市场准入负面清单制度和“双随机、一公开”监管；以“市民之家”投用为契机，重点抓好市级行政权责清单、行政审批中介服务清单的动态调整；继续在减税、降费、降低要素成本等方面打好“组合拳”，让企业轻装上阵、增强市场竞争力。

2018年，只要聚焦聚力实体经济这个主战场，坚持创新驱动，持续优化服务，洛阳经济的“体格”就会越来越壮，并将为各项事业持续进步注入不竭动力。（洛阳日报记者 白云飞）