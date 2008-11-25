洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政府系统将设公职律师
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-06 08:56

　　今后，全市政府系统将设公职律师。日前，我市印发《洛阳市人民政府关于在政府系统推行公职律师制度的意见》，为推行公职律师制度给出明确时间表。

　　意见提出，今年上半年，各级政府部门要为符合条件的工作人员申请办理公职律师执业证；今年年底，其他政府部门也要建立公职律师制度。2019年年底，市、县两级政府基本形成与经济社会发展和政府法律服务需求相适应、与政府法律顾问制度有效衔接的公职律师制度体系。

　　意见明确，公职律师仅限于为本单位或本系统内部提供法律服务，包括为重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与地方性法规、规章草案和规范性文件送审稿的起草、论证等。同时，公职律师在执业活动中依法享有会见、阅卷、调查取证和发问、质证、辩论等律师执业权利，以及律师法规定的其他权利。（洛阳日报记者 申利超）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]雪停了，脚下可能更滑！洛阳医生提醒不可不看
  • ·[健康]买药时，药盒上有这10个字慎买！赶快告诉亲友
  • ·[健康]冬季妇科疾病高发，原来是这些东西在作怪！
    		•
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
    小黑 不一样的猫
        不是每只猫都有福气住暖气房、吃可口猫粮的。冬夜里，还有许多流浪猫无所依傍，无处栖息。
  • ·乌鸡炖板栗 滋阴补肾气
  • ·打扮得漂亮就是狐狸精？
  • ·晨练、游城、登山……坐着公交逛洛阳可是中
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 好消息！洛阳这六个地方要撤乡建镇
  • 明天洛阳将再迎来一次中等强度降雪天...
  • 受道路结冰影响 洛阳公交调整高速封闭...
  • 习近平：大抓实战化军事训练 聚力打造...
  • 穿着T恤躺雪地 洛阳这哥们儿的自拍你...
  • 暴雪如约而至 多方联动应对
  • 雪天冷吧？来看看这些暖心事儿
  • 国内冰雪酒店长啥样 每年只营业几个月
  • 大雪降临洛城 工行洛阳分行给您爱的温度
  • 空军空降兵风雪练兵 多课目实打实爆提...
    		•
    百姓呼声
    嵩山北路G310至建福路段列入2018年城建计划
    目前洛阳市未开展住房装修公积金贷款业务
    精彩图片
    赞！中国气象局点名洛...
    穿着T恤躺雪地 洛阳这...
    涧西新添一座小游园
    洛阳市又添一“国字号...
    精彩热帖

    舞步出品 神都洛阳雪

    玩雪的人

    雪中美景

    巨掌挚天
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605