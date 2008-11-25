洛阳市政府系统将设公职律师

今后，全市政府系统将设公职律师。日前，我市印发《洛阳市人民政府关于在政府系统推行公职律师制度的意见》，为推行公职律师制度给出明确时间表。

意见提出，今年上半年，各级政府部门要为符合条件的工作人员申请办理公职律师执业证；今年年底，其他政府部门也要建立公职律师制度。2019年年底，市、县两级政府基本形成与经济社会发展和政府法律服务需求相适应、与政府法律顾问制度有效衔接的公职律师制度体系。

意见明确，公职律师仅限于为本单位或本系统内部提供法律服务，包括为重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与地方性法规、规章草案和规范性文件送审稿的起草、论证等。同时，公职律师在执业活动中依法享有会见、阅卷、调查取证和发问、质证、辩论等律师执业权利，以及律师法规定的其他权利。（洛阳日报记者 申利超）