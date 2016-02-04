李亚主持召开市委常委会议时强调：坚持加强党的全面领导 更好围绕中心服务大局

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，听取市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组和市城乡一体化示范区、高新区党工委2017年工作情况汇报，传达学习《中国共产党党务公开条例(试行)》，并对做好下一步工作提出要求。

会议充分肯定了各党组、党工委2017年度工作情况，原则同意2018年工作打算和安排。会议强调，各党组、党工委要坚持和加强党的全面领导，更好围绕中心服务大局，认真履行管党治党责任，积极创新工作方式方法，在更加有效贯彻落实上级党组织部署、履行主体责任上，在依法履行职责职能、取得更大工作实效上，在强班子、带队伍、改作风上取得更大成绩。市人大常委会党组要认真履行地方立法、监督、讨论决定重大事项等职能，发挥人大监督优势，增强监督实效。市政府党组要围绕决胜全面小康，坚决打好三大攻坚战，着力抓好推动高质量发展七项重点工作，不断提高依法行政能力，提升工作执行力落实力、提升工作实效性针对性。市政协党组要履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断创新发展新时代人民政协协商民主建设。市法检两院党组要深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，切实加强司法队伍建设和作风建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。示范区党工委要深入贯彻落实示范区发展定位，更加注重产城融合发展、一体发展、协同发展，加快引进一批“双高引领”产业项目，提升教育、科技、医疗卫生等服务水平，积极推进与洛北板块、洛龙板块、“六组团”的对接衔接。高新区党工委要牢牢把握“三区叠加”机遇，发挥好政策红利效应，创新体制机制，尤其要做好产城融合发展，加快银隆新能源产城融合产业园、格力自主创新智能制造产业基地、军民融合产业园规划建设，不断厚植发展优势。

会议强调，各党组、党工委要不断增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领和驾驭风险本领，有效提高执政能力和领导水平。要坚持以上率下，带头抓好学习，带头贯彻落实，带头转变作风，带头倡树正气，充分发挥“头雁效应”。

会议指出，出台《中国共产党党务公开条例(试行)》是贯彻落实党的十九大精神的重大举措，对于推进全面从严治党，加强党内监督，充分调动全党积极性、主动性、创造性，具有重要意义。全市各级党组织和党员干部要切实把思想和行动统一到党中央的部署要求上来，深刻领会、准确把握党务公开的精神实质和工作要求，结合实际细化完善工作制度和落实措施，积极稳妥推进，确保中央《条例》精神在我市落地见效。

市委常委会议组成人员出席会议，市人大常委会、市政府、市政协、市中级人民法院、市人民检察院党组成员，市城乡一体化示范区、高新区党工委委员，市直相关单位负责同志列席会议。

会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

>>>>李亚活动报道集