笑出声！盘点洛阳2017年十大奇葩新闻 “高手”在民间啊

“自己电晕自己”、“脚堵排气管刹车”、“边拉客边打麻将”……生活处处是段子，总有一些奇葩事儿会让人笑到泪流满面！想不想知道洛阳有哪些奇葩的人和事？接下来小编就带你盘点2017年发生的奇葩新闻。

TOP1 脚堵排气管刹车

“无钥匙进入”，熄火靠脚堵排气管，摩托车惯偷炫技被民警盯上

2017年12月18日19时许，重庆路派出所民警开车经过武汉路与乐业路交叉口时，看到一男子没用车钥匙就把摩托车骑走，停车时用脚堵住排气管，强行让摩托车熄火，警察们感觉这挺有意思啊！于是跟踪了该男子。没想到，这一跟踪发现该男子是一偷车贼，这辆摩托车是他偷来的，摩托车的电打火开关保险丝被他破坏后，不用车钥匙就能发动。

恭喜你，以脚堵排气管刹车的技术入选榜单。

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TOP2 自己电晕自己

洛阳一男子“业务水平差”架电网偷猎电晕自己

2017年10月21日，新安县石井镇村民杨某上山找牛时，发现自家的牛被电网电死了，他看见不远处有一年轻男子正在收电网。

杨某赶紧报警，民警到场把收电网的男子控制住。经调查，该男子姓王，常在山间架设电网偷猎，不仅电死过勺鸡、野猪等野生动物，还电死了村民家一头牛。更让人哭笑不得的是，王某还被自己架的电网电晕过。

厉害了我的哥！就冲自己能被自己拉的电网电晕，也得让你上榜！

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TOP3 跟老婆吵架后偷网吧显示器

男子跟妻子吵架后到网吧上网 盗走显示器后投案自首

2017年10月7日下午，家住瀍河区的海某抱着一台电脑显示器来到瀍河派出所，自称是前来投案自首的。原来，3日夜里，他与妻子吵架后，来到中州路一家网吧上网。4日早上，他离开网吧时，想到家里的电脑显示器有点儿旧了，就抱着显示器悄悄地从网吧后门消防通道离开。随后，他把显示器藏到附近一广场的树丛中。

让海某没想到的是，网吧监控拍下了他的行窃过程。6日，该网吧负责人报警。

对于这篇新闻，小编只觉得：莫伸手，伸手必被抓！

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TOP4 偷车轱辘都会“以旧换新”了

洛阳奇葩小偷竟然“以旧换新”偷车轱辘

马女士家住洛龙区富阳花园小区。日前马女士早上准备开车去上班时，路过车子时感觉不对劲儿，“为啥左后轮胎瘪了，还看着那么脏。”马女士到跟前一看，发现左后轮胎磨损很严重，上面还有个豁口，虽然是同牌子的轮胎，可怎么看也不像自己车上的原装轮胎。

马女士调取了监控视频，发现半夜有一辆两厢小轿车开过来停下，车上下来几个男子，从后备厢里推出个轮胎，把马女士车上的轮胎换走了。

偷车轱辘还知道“以旧换新”，小伙子你挺有想法啊！

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TOP5 洛阳一小区宣传绵阳

洛阳小区“宣传”绵阳创建文明城市？尴尬了……

2017年9月18日，市民杨先生发现他们紫金风景线小区文明城市建设宣传栏，栏内的宣传品显示的城市竟然全是“绵阳”，而非洛阳。宣传栏位于小区西门北侧，位置比较显眼，贴在上面的文明城市建设宣传品占据了整个宣传栏，其中多处出现了“绵阳”，甚至介绍的就是当地的一些情况。比如，“基本知识”一项说的是绵阳市创建文明城市的相关情况，“社区居民公约”一项的前缀为“李杜祠社区”，“八不准”前缀为“绵阳市民”，“城市精神”的前缀也是“绵阳”，可落款单位却是我市洛龙区的翠云路街道办事处。真尴尬。

宣传绵阳？我大洛阳不服！

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TOP6 结婚把新郎绑树上

树上的鸟儿成双对 被绑树上的新郎真遭罪

2017年10月25日中午，一家酒店承办婚宴，门前一棵树旁站了不少年轻人，他们把新郎绑在树上，朝他身上撒白色粉末。那家酒店在涧西区牡丹广场附近，门前道路上的行人、车辆络绎不绝，门口出现这样一件热闹事儿，招来不少路人围观。

把新郎绑树上，小编也是头一次见。结婚本是开心事，婚闹习俗需适度。

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TOP7 忘拉手刹车掉水库

车主斜坡上停车忘拉手刹，结果悲剧了……

2017年8月27日凌晨，嵩县陆浑水库边，一小车因手刹没拉起，顺着坡滑入10余米深的水库。

据了解，车主是洛阳人，头天在陆浑水库钓鱼，车停在水库边的斜坡上。27日凌晨，车主去取东西时忘了拉手刹，车就这么顺着坡滑进了水库。当救援队抵达现场时，车子已经淹没在茫茫水库。为了找到车辆的位置，救援队员带着一块儿强力磁铁开始“吸车”定位。近两个小时后，这辆车终于被数十名救援队员拽上岸。

别人都来水库钓鱼，你来水库“钓车”，水库也很无奈啊。

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TOP8 孩子跟男主播学会唱歌了

男主播夜夜高歌，邻居孩子睡不着。后来，孩子居然也会哼两句了……

日前，市民王投诉，她家隔壁有个男的是网络主播，每晚都唱歌到半夜，孩子不光睡不着，还学会哼他的歌了。给这个邻居说了几回也没用，这事儿真愁人。

小编猜中了开头，却没猜中结尾……万万没想到孩子竟然会唱了……

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TOP9 刺猬“捡一送一”

洛阳市民捡了只刺猬带回家 没想到它生了……

2017年8月2日，家住西工区的徐女士晚上开车回家时，车灯一照，看见一个刺球。徐女士下车一看，竟然是只刺猬！为防止它扎伤人，她用网兜把刺猬带回家放进了狗笼里。过了半个小时，徐女士出来看它的时候，发现笼子里多了一只小刺猬。小刺猬出生后身上的刺是白色的，看起来很可爱。徐女士打算把刺猬送到王城公园动物园，可是对方称不能接收，建议徐女士趁夜间将它们放生到河滩、公园绿地或者森林公园中。

为什么小编我从来没捡到过刺猬？

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TOP10 教练车戴起“遮阳帽”

洛阳一驾校教练车戴起“遮阳帽”学员练车不再怕“烤验”

2017年7月6日，市民王先生在微信朋友圈分享了一件趣事儿：夏天来了，驾校的教练车戴起了“遮阳帽”，这下练车再也不怕晒黑啦。该信息的配图显示，某驾校练车场上，几辆教练车被装上了银白色遮阳伞，正好遮住车顶。

真是练车神器，妈妈再也不担心我练车晒成黑煤球了。

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