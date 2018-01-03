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洛阳机场已开放 高速、公交、客运逐步恢复正常
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-05 18:11

　　洛阳网讯 经过一轮降雪天气后，洛阳今日迎来了阳光。随着天气好转，洛阳的机场、高速公路、公交线路、客运班线逐步开始恢复正常。

　　市区公交方面，记者从洛阳公交集团获悉，目前以下线路已恢复原线行驶：

　　103路、8路、21路、29路、46路、52路、70路、72路、31路、51路、66路12路、24路、20路、34路、4路、18路、98路、27路(飞机场候机楼站位暂不停靠)。其他公交线路也将根据天气与道路安全状况，逐步恢复运行。

　　高速公路方面，记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，截至16时，洛阳辖区内连霍高速、二广高速、宁洛高速已恢复通行，需要注意的是七座及以上客车仍然限制通行，洛阳辖区内其余高速收费站仍处于关闭状态。

　　汽车客运方面，记者从洛阳市道路运输管理局获悉，截至14点30分，开往孟津县、偃师市、新安县、伊川县、宜阳县的城乡公交已恢复通车，出市客运班线方面，开往焦作市、济源市的低速线路恢复运行。

　　铁路方面，记者从洛阳火车站获悉，途经洛阳开往北京、上海、广州、武汉、天津、西安等方向的部分列车停运或有不同程度晚点。

　　航班方面，记者从洛阳北郊机场获悉，机场目前已开放运行。

　　如有最新消息，洛阳网记者将及时跟进报道。若您想了解关于公交、高速、客车、航班最新情况，可联系洛阳市公交集团0379-63411661，洛阳市高速交警大队0379-67872168，洛阳汽车站0379-63239453，锦远汽车站0379-63195333，洛阳北郊机场航站楼服务台0379-62328666。（见习记者 聂玉婷）
[ 责任编辑：王瑞轩（实习）]
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