明天洛阳将再迎来一次中等强度降雪天气过程

洛阳网讯 今日下午，洛阳市气象局发布《重要气象信息》，预报未来几日我市的天气状况。需要注意的是，明日我市还将迎来一次中等强度降雪天气过程，市民外出需要注意防范。
据市气象局发布的信息，据最新气象资料分析，明日受西南暖湿气流和冷空气共同影响，我市将再迎来一次中等强度降雪天气过程。主要降雪时段在明日白天，偏南地区有大雪，其他地区有中雪，新增积雪深度5cm左右。
市气象局提醒，受降雪和冷空气影响，气温持续偏低，相关部门及人员需防范降雪、低温阴冷天气对设施农业、蔬菜大棚及城乡输电线路、供水管道等公共设施的不利影响；要及时清除道路积雪、积冰，确保道路交通顺畅。
具体预报如下：
明日：阴天有中雪，部分地区有大雪，东北风2到3级，气温-6到-3℃；
7日：阴天转多云，西北风逐渐加大到4到5级，气温-6到0℃；
8日：多云转晴天，西北风4级左右，气温-5到1℃。(记者 郭瑛)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605