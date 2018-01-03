明天洛阳将再迎来一次中等强度降雪天气过程

洛阳网讯 今日下午，洛阳市气象局发布《重要气象信息》，预报未来几日我市的天气状况。需要注意的是，明日我市还将迎来一次中等强度降雪天气过程，市民外出需要注意防范。

据市气象局发布的信息，据最新气象资料分析，明日受西南暖湿气流和冷空气共同影响，我市将再迎来一次中等强度降雪天气过程。主要降雪时段在明日白天，偏南地区有大雪，其他地区有中雪，新增积雪深度5cm左右。

市气象局提醒，受降雪和冷空气影响，气温持续偏低，相关部门及人员需防范降雪、低温阴冷天气对设施农业、蔬菜大棚及城乡输电线路、供水管道等公共设施的不利影响；要及时清除道路积雪、积冰，确保道路交通顺畅。

具体预报如下：

明日：阴天有中雪，部分地区有大雪，东北风2到3级，气温-6到-3℃；

7日：阴天转多云，西北风逐渐加大到4到5级，气温-6到0℃；

8日：多云转晴天，西北风4级左右，气温-5到1℃。(记者 郭瑛)