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好消息！洛阳这六个地方要撤乡建镇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-05 15:51

　　洛阳网讯 今日，记者从洛阳市民政局获悉，经河南省人民政府批准，同意洛阳市伊川县撤销鸦岭乡、葛寨乡，设立鸦岭镇、葛寨镇；宜阳县撤销高村乡，设立高村镇；嵩县撤销九店乡，设立九皋镇；新安县撤销曹村乡，设立青要山镇；洛宁县撤销西山底乡，设立景阳镇。撤乡建镇后，实行镇管村体制，原辖行政区域和政府驻地不变。

　　撤乡设镇有哪些好处？

　　市民政局相关负责人表示，撤乡建镇可有效提高我市的城镇化率，促进企业和人群向集镇集中，有利于形成较大规模的城镇格局，进一步强化小城镇的中心带动作用，提高综合承载能力和辐射带动能力，创新体制机制，增强经济实力和发展活力，加快城乡一体化的进程，使经济运行更加发达。

　　此外，撤乡建镇还有利于招商引资，有利于优势资源的合理配置和利用，能吸引更多的资金和技术人才。撤乡设镇后，各级项目资金的扶持力度将进一步加大，建设项目将会进一步增多，基础设施建设更加完善。

　　截至目前，全市共有24个乡、106个镇、58个街道办事处。(记者 郭瑛 通讯员 关汶江 张效纲)
[ 责任编辑：史戎戎]
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