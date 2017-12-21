大雪降临洛城 工行洛阳分行给您爱的温度

1月3日至4日，洛阳境内普降大雪，在人们喜迎瑞雪的同时，雨雪天气交通不便，也给需要到银行办理业务的客户带来不小的麻烦。为了给客户与行人方便，工商银行洛阳分行全市80多个网点的工作人员提前到岗，积极清扫门前积雪，铺设防滑垫，设立提示牌，携老扶幼，邀请环卫工人进门取暖，更有工作人员为特殊客户上门办理业务，一系列暖心服务给予广大客户爱的温度，让这个飘雪的冬天温暖如春!
天刚刚亮，洛阳栾川的工行人就积极行动起来了
洛阳孟津的工行人清扫营业大厅门口积雪，设置安全通道
洛阳汝阳的工行人把马路都打扫干净了
洛阳自贸区支行的工行人把大红毯子铺起来，台阶就没有那么湿滑
洛阳新安的工行人雪中搀扶老年客户
为解决客户燃眉之急，洛阳涧西的工行人冒雪为特殊客户提供上门服务
这个冬天有雪、有爱、有工行洛阳分行暖暖的温情和服务。(工宣)
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