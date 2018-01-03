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受道路结冰影响 洛阳公交调整高速封闭列车晚点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-05 12:34

　　洛阳网讯　3日傍晚，2018年的第一场雪如约而至，晶莹的雪花将洛阳打造成了一座美丽的冰雪世界，但同时也对交通产生了较大的影响，我市的公交、客运、铁路、航班都随之出现了一系列调整。

　　今日上午，洛阳市气象台发布道路结冰橙色预警信号：预计白天到夜里，洛阳全市将出现对交通有较大影响的道路结冰。

　　市区公交方面，记者从洛阳公交集团获悉，受降雪天气影响，截至11时50分，部分公交线路调整如下：

　　14路改走中州路、郑州路、联盟路

　　35路改走中州路、郑州路、联盟路

　　75路改走郑州路、联盟路、天津路

　　35路改走中州路、郑州路、联盟路

　　73路停运

　　62路从徐屯调头

　　40路从浅井头调头

　　48路从平等街调头

　　11路从天津路西苑路调头

　　50路从西苑路青岛路调头

　　68路开往丰李停运

　　38路只到贠庄

　　39路从丰润路河洛路调头

　　80路从龙门调头

　　92路、97路停运

　　55路改走凯旋路、定鼎路，不上立交桥

　　5路绕行夹马营路

　　5路宏进专线停运

　　98路从中电阳光调头

　　83路只到麻屯南

　　59路从河洛路丰润路调头

　　61路从汉宫路衡山立交桥调头

　　65路从徐屯调头

　　85路停运

　　85路邙山专线停运

　　63路从徐屯调头

　　93路、89路、万安专线暂停运营

　　65路从徐屯调头

　　59路从河洛路丰润路口调头

　　19路去程走景华路、郑州路、西苑路到耐火厂调度室签点；回程从耐火厂左转武汉路、联盟路、郑州路恢复原线，从耐火厂调头。

　　45路改走中州路玻璃厂路、凯旋路、体育场路、九都路恢复原线行驶，至电力医院调头，不过华山桥。

　　20路去程改走体育场路、中州路、夹马营路

　　32路去程从南昌路右拐河洛路、南昌路、银川路，行驶到道南路后绕行洛阳站调头返回；回程走纱厂北路、道南路、解放路、纱厂东路、纱厂南路恢复原线。

　　95路改走浅井路、周山路、瀛洲路

　　94路从龙门北桥桥头调头返回

　　84路从后河调头

　　10路改走夹马营、新街恢复原线

　　76路改走夹马营、新街、唐宫路

　　57路改走夹马营、中州路恢复原线

　　【高速公路方面】记者从洛阳市公安局交警支队高速交警大队获悉，因路面结冰，目前洛阳辖区所有高速收费站已全部关闭。

　　【汽车客运方面】记者从洛阳市道路运输管理局获悉，目前出市、出省的营运车辆已全部停运，各县区汽车站也全部停运。

　　【铁路方面】记者从洛阳火车站获悉，途经洛阳开往北京、上海、广州、武汉、天津、西安等方向的部分列车停运或有不同程度晚点。

　　【航班方面】记者从洛阳北郊机场获悉，机场计划关闭至今日12时，之后是否能开放，还需根据天气状况。

　　如有最新消息，洛阳网记者将及时跟进报道。若您想了解关于公交、高速、客车、航班最新情况，可联系洛阳市公交集团0379-63411661，洛阳市高速交警大队0379-67872168，洛阳汽车站0379-63239453，锦远汽车站0379-63195333，洛阳北郊机场航站楼服务台0379-62328666。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：马佳佳]
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