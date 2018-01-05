暴雪如期而至。3日到4日，我市普遍出现暴雪天气，局部地区出现大暴雪，截至4日17时，降雪基本结束。
市气象台监测数据显示，截至4日17时，我市除偃师外，各县(市)区降水量均超过10毫米，其中降水量最大的嵩县达25.7毫米，积雪深度达21厘米。市区降水量达13.5毫米，积雪深度达9厘米。据介绍，24小时降水量≥10毫米，属于暴雪；24小时降水量≥20毫米，属于大暴雪。此次，嵩县、栾川、汝阳的过程降水量均达到大暴雪的级别。
另外，6日我市将再次经历降雪过程，气温将保持在零度以下，请大家外出时做好防寒保暖。
为应对降雪天气，我市多部门启动应急预案，协调联动，全力保障城乡居民生产生活秩序。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 禹东晖 图片记者 刘冰 梅占国 鲁博 常世峰 朱艳艳 赵佳 潘郁 摄）
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