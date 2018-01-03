雪天冷吧？来看看这些暖心事儿

交警帮市民安装防滑链

交警雪中推车

你在户外拍雪景，交警在路上变“雪警”

“交警大哥冒雪帮忙安装防滑链，真是令我感动！”3日，在311国道刘扒店路段，市民焦先生带着防滑链却不会装，在此执勤的栾川交警大队合峪中队的交警帮他装上防滑链。

该中队中队长赵晓辉说，3日，栾川境内飘起雪花，至当日下午雪渐渐下大，311国道刘扒店路段有两处坡度比较大，下雪天容易发生交通事故，赵晓辉与6名同事雪中在此坚守了一整天，帮过往司机安全通行。

十多辆车打滑，协勤推车累得腿抖

昨日一早，在青岛路与西苑路交叉口附近的一处缓坡，多辆轿车因打滑无法正常行驶，来自天津交巡大队机动中队的4名保通协勤员胡东林、卢捷、史俊杰、赵文龙察觉后，坚守在该路口帮忙推车。

早高峰期间，胡东林等人在这个缓坡处连续推车一个多小时，先后帮了十多辆车，有人累得腿发抖。

老板：亲，今天迟到不罚款

雪天上班最怕迟到，这儿有一家公司的老板，大清早提醒员工：“亲，今天迟到不罚款。”

这名老板是市容威家电有限公司董事长车炳恒。昨日早晨，他起床发现地上的雪很厚，担心员工急于赶路出意外，他在微信群里发布消息，让大家不要着急，上班迟到不会被罚款。

网友说，这样的老板，给我来一打！

一4岁男童雪夜里在街头哭，幸好民警发现了他

“那么小的孩子，要在雪地里冻一夜，后果不敢想。”3日22时许，市区正下着大雪，长春路派出所民警巡逻时，在涧西区同乐寨一小区外的马路上发现一个男童，看上去4岁左右。让民警疑惑的是，男童独自一人，身边没有家人陪伴。

男童回到家人怀抱

民警走上前去，看到男童正在抹眼泪，但说不清自己的家庭信息。当晚，民警将其带回所里过夜。3日夜里，民警赵警官让孩子睡在值班室的单人床上，他自己趴在桌子上休息。

“怕孩子尿床，我凌晨3点抱他起来小便。”赵警官说，昨日8时，孩子睡醒后，民警给他买来油条和豆浆。吃饱喝足后，男童说他要去同乐寨附近一家幼儿园上学。

经幼儿园老师辨认，确定该男童名叫涵涵(化名)，今年4岁。涵涵平时和爷爷奶奶一起生活，父母工作不忙时会接他回家。3日下午，幼儿园放学，父母和爷爷误以为对方会接孩子，都没来接，涵涵等了许久后独自离开幼儿园。

随后，涵涵的父母和爷爷奶奶赶来，将其接回家。

看大家雪中这么拼，他们送来热饭热水

3日晚，团市委启动“迎战大风雪，青年当先锋”活动，号召广大青年走上街头主动除雪，为广大市民出行提供方便。昨日上午，团市委机关干部和市青联委员还分头看望了坚守在一线的执勤交警、公交司机、环卫工人，为他们送去热饭、速食面、火腿肠、手套和防冻药品等物品。团市委还联合爱心企业在市区设立多个医疗服务点，为滑倒跌伤的市民提供免费医疗救助。（洛阳晚报记者 魏巍 郭学锋 余子愚 连漪 通讯员 王园园 肖岩冰 秦卫红）