今明两日，出门前您得多关注出行信息

为应对恶劣天气，市公交集团、市交运集团、洛阳火车站、洛阳机场等单位均已启动应急预案，记者为您打探了出行的相关信息。今明两日，晚报还将通过官方微博、微信，为您及时送上出行信息。[专题：聚焦洛阳2018首场降雪]

●公交

昨日，市公交集团有数十条线路相继停运或者调整，截至记者发稿时，个别线路恢复正常运营。该集团相关负责人预计，今日仍有部分线路无法正常运营。为保证市民安全、顺利出行，该集团已启动冰雪天气应急预案，争取大多数线路恢复正常运营，停运线路的车辆将及时调整到已运营线路中，满足早晚高峰乘客乘车需要。此外，抢修小组也将随时待命，一旦车辆出现故障，会立刻全力抢修。

降雪后，没有停运的公交线路运营或多或少还会受到影响，如果您等公交车的时间略长，请多一些体谅。

●公路客运

昨日，锦远汽车站、洛阳汽车站所有客运班线停运。截至昨日19时记者发稿时，发往伊滨区、洛阳龙门站的个别线路已恢复正常运营。

市交运集团相关负责人预计，如果道路结冰情况严重，今日上午客运班线大面积恢复的可能性不大，该集团100多名安全管理人员已深入县乡重点道路、高速路口，实时监控路况，如果条件允许将随时发车。

如果您有乘车需求，可拨打电话63195333(锦远汽车站)、63233186(洛阳汽车站)随时了解发车信息。

●铁路

昨日，由于天气原因列车降速，导致洛阳火车站5趟列车相继晚点，洛阳龙门站的列车也几乎处于晚点状态，10趟高铁动车组列车临时停运。截至昨日19时记者发稿时，不少列车仍处于晚点状态，停运的列车尚未恢复。

洛阳火车站相关负责人介绍，降雪后，我市各火车站在售票大厅、进站口及站台边缘均铺设了草垫和防滑地毯，并在客流密集区域增加引导员、提示牌，提醒旅客注意脚下安全。同时，各火车站增设了退票、改签窗口，以方便旅客。

预计今明两日仍会有列车晚点，铁路部门提醒旅客，请大家及时关注各火车站公告和媒体播报的出行信息，也可通过12306平台查询列车信息。

●民航运输

昨日，洛阳机场受天气影响关闭，多趟航班临时取消。截至昨日19时记者发稿时，洛阳机场仍未开放，关闭时间延长至今日10时。

洛阳机场相关负责人表示，他们正在加紧除冰雪，多辆除冰雪特种车同时作业，如果降雪不再持续，航班将很快恢复。已购买近期机票的旅客，可关注“非常准”“航班管家”“航旅纵横”等手机APP发布的航班信息，或者拨打相关航空公司的客服电话，也可以拨打洛阳机场服务电话62328666了解航班信息。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广 王斐 刘鹏 郑泽宁）