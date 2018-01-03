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洛阳发布道路结冰橙色预警 多趟公交线路有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-01-05 09:04

　　洛阳网讯 今日8时45分，洛阳市气象台发布道路结冰橙色预警信号：预计白天到夜里，洛阳全市将出现对交通有较大影响的道路结冰，请市民外出时注意防范。[专题：聚焦洛阳2018首场降雪]

　　此外，记者从洛阳公交集团获悉，以下公交车线路有调整：

　　14路 中州路-郑州路-联盟路

　　35路 中州路-郑州路-联盟路

　　103路 耐火厂发车

　　70路 耐火厂发车-郑州路-银川路-南昌路

　　75路 郑州路-联盟路-天津路

　　31路 中州路-长安路-青岛路-联盟路-南昌路

　　35路 中州路-郑州路-联盟路

　　51路 国花路调头返回

　　72路 中州路-郑州路-联盟路

　　73路 停运

　　62路 徐屯调头

　　40路 浅井头调头

　　48路 平等街调头

　　11路 天津路西苑路调头

　　50路 西苑路青岛路调头

　　68路 丰李停运

　　38路 只到贠庄

　　39路 丰润路河洛路调头

　　80路 龙门调头

　　92路 97路停运

　　55路 改走凯旋路定鼎路不上立交桥

　　5路 绕行夹马营路

　　5路 宏进专线停运

　　98路 中电阳光调头

　　66路 绕行体育场路(不走玻璃厂路)

　　83路 只到麻屯南

　　46路 耐火厂调头

　　59路 河洛路丰润路调头

　　61路 汉宫路衡山立交桥调头

　　65路 徐屯调头

　　85路 停运邙山专线停运

　　24路 衡山桥南调头

　　12路 走河洛路(不走洛玻城)

　　63路 徐屯调头

　　93路 89路 万安专线暂停运营

　　65路 徐屯调头

　　59路 河洛路丰润路口调头。

　　19路 去程景华路_郑州路_西苑路到耐火厂调度室签点，回程从耐火厂左转武汉路_联盟路_郑州路恢复原线、耐火厂调头。

　　45路 中州路玻璃厂路_凯旋路_体育场路_九都路恢复，原线行驶至电力医院调头，不过华山桥。

　　8路 去程到西苑路郑州路口后走联盟路到天津路行驶至牡丹广场恢复原线，回程到西苑路天津路口左转到联盟路至郑州路口恢复原线，

　　21路 29路在耐火厂调头。

　　20路 去程走体育场路-中州路-夹马营路

　　32路 去程南昌路右拐河洛路-南昌路-银川路 行驶到道南路后绕行洛阳站调头返回。回程纱厂北路-道南路-解放路-纱厂东路-纱厂南路恢复原线

　　95路 浅井路-周山路-瀛洲路

　　94路 龙门北桥桥头调头返回

　　84路 后河调头

　　10路 夹马营-新街恢复

　　76路 夹马营-新街-唐宫路

　　57路 夹马营-中州路恢复

　　4路 夹马营-中州路恢复

　　34路 夹马营-中州路-新街-小北门  (记者 郭瑛)
[ 责任编辑：史戎戎]
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