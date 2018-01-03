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洛阳市新增一家省级国际联合实验室

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-05 09:07

　　记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2017年度河南省国际联合实验室名单，我市依托河南科技大学建设的河南省智能农业装备技术国际联合实验室入选。至此，我市省级国际科技合作基地增至12个，其中，国际联合实验室10个，示范型国际科技合作基地2个。

　　河南省智能农业装备技术国际联合实验室由河南科技大学与英国曼彻斯特大学合作建立，重点突破农业动植物与机器信息高通量感知与智能识别、作业质量监控与自主作业调控等重大核心技术，提升我市农业工程学科的国际化水平，促进我省乃至全国农机行业的转型升级。

　　河南省国际联合实验室是依托我省高等院校、科研机构和科技型企业建立的国际科技合作基地，旨在有效利用和对接国际科技资源，打造技术领先、人才聚集、示范引领的国际化创新平台，对相关领域开展国际科技合作具有引领和示范作用。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）
[ 责任编辑：马佳佳]
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