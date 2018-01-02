省服务型制造示范企业（项目、平台）名单公布 洛阳市4家企业上榜

记者昨日从市工信委获悉，省工信委公布2017年省服务型制造示范企业(项目、平台)名单。其中，中国一拖、北方易初获评示范企业，洛阳豫新工程技术有限公司的“输送管家”获评示范项目，中色科技股份有限公司的“有色金属加工公共技术服务平台”获评示范平台。

服务型制造是制造与服务融合发展的新型产业形态，是制造业转型升级的重要方向。制造业企业通过创新优化生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，有利于延伸和提升价值链，提高全要素生产率、产品附加值和市场占有率。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 刘湘龙）