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下雪天开车需要注意什么？快看这份冰雪天用车攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-05 09:07

　　降雪后，最好将雨刷扳起

　　3日，嵩县境内发生交通事故，救援人员开着东方红拖拉机从深沟中拖出事故车辆。昨日，记者采访汽修行业专业人士和交警，从热车、行车、停车等方面总结出一份“冰雪天用车攻略”，供您行车时参考。[专题：聚焦洛阳2018首场降雪]

　　此外，如果有人故意用雪遮挡车牌号，一经发现，将会受到处罚。

　　●热车

　　洛阳和谐汽修总经理张春朋说，如果车上有积雪，司机启动车后，要打开热风吹前后风挡玻璃，用刷子或毛巾将雪除掉。此外，正确的热车方式应该是低速慢行热车。

　　“如果风挡玻璃上结冰，不要直接使用雨刷除冰，要用铲子或塑料刮片等工具。用工具除冰时，尽量沿同一方向使劲儿，不要来回刮擦。”张春朋说。

　　●行车

　　“在冰雪路面上行驶，建议时速控制在10公里上下，具体情况要根据交通环境来定。”交警高广武说，司机驾车低速慢行的同时，与前车的车距最好是平时的3倍至4倍。

　　高广武说，司机遇到弯道时应转大弯，不可猛打方向，更不可在转弯时制动或挂空挡行驶，刹车时要采取点刹。

　　●停车

　　张春朋说，冰雪天停车，应在朝阳、避风、平坦、干燥处停放，不要紧靠建筑物、电线杆或其他车辆。如果必须在坡道上停车，应挂上“上坡”方向的挡位(如车头朝上，为了防止溜车就应挂在1挡上)并找砖头垫在朝坡底方向的车轮下。

　　如果长时间停车，要选择没有积水的平坦路面，以防车胎与路面冻在一起。停车后，司机应擦去雨刷上的残雪，必要时还可将雨刷扳起，确保雨刷不被冻住。同时，还可用纸箱、干布等遮住风挡玻璃，防止积雪与玻璃直接接触。

　　●车牌

　　“车牌号被雪盖住了，要是不清理，会被扣12分吗？”昨日一早，不少停在室外的汽车被厚厚的积雪覆盖，有的车甚至连车牌号都看不见了。

　　昨日上午，记者在开元大道边发现，虽然路上有不少车的“头上”盖着厚厚的积雪，但车牌号被遮挡的情况并不多。

　　“我出门时把车牌上的雪清了一下，后来车牌又被车顶上滑下来的雪盖住了。”在政和路上，一名司机说，他不是故意遮挡车牌号的，遇到这种情况，他也很无奈。

　　雪挡住车牌号，会被扣分吗？市交警支队相关负责人说，这关键要看司机是否故意。

　　一般情况下，在下雪和道路积雪未完全清扫完的时候，交警不会对非故意遮挡车牌号的司机进行处罚，但是一些故意遮挡车牌号的情况一经发现，司机仍会被依法处罚。

　　“故意遮挡车牌号很容易被发现，比如说车身很干净，但车牌号被挡，或者车牌上的冰雪一看就是人为弄上去的。”该负责人说。

　　交警提醒，司机在上路前，有义务保持车牌的整洁和完好，故意遮挡、污损车牌，将被罚款200元，记12分。此外，因冰雪或泥水覆盖，导致司机无法识别交通标线而造成的交通违法行为，交警部门将严格审核，不会误录。建议司机在冰雪路面上行驶时，尽量减速慢行，保持安全车距。（洛阳晚报记者 郭学锋 刘嘉仪 通讯员 谢育健 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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