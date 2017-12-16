汝阳县创新实施流动党员“风筝管理法”

“流动党支部，让我们这些身在外地的党员真正有了归属感，找到了家的感觉。”2017年12月26日，在上海创业的汝阳人柴火群参加了汝阳县在沪人员商业联合会党支部组织的活动，他如是说。

当天，该支部20余名党员集体参观了位于上海市兴业路76号的中共一大会址，回顾党的光辉历程，重温入党誓词。柴火群是该支部的书记，他说，党支部自去年9月成立以来，已多次组织类似活动。

汝阳县素有“七山二岭一分川”之称。近年，当地许多“能工巧匠”背起行囊告别深山，在他乡开启创业之路，其中不乏党员。

打拼数载，他们在事业上闯出一片新天地。然而，由于远离党组织，党员们的组织生活不能正常进行，没有归属感，也不能很好发挥党员作用。

如何破解流动党员教育管理难、工作覆盖难、作用发挥难？汝阳县委常委、组织部部长李玉瑞告诉记者，该县积极探索，于去年实施了流动党员“风筝管理法”，在外建立流动党支部，实现流动党员“离乡不离党、高飞不断线”。

李玉瑞说，自去年2月起，县委组织部依托汝阳在外商会平台，前往上海、浙江等地进行充分调研，并于当年9月、12月相继成立了汝阳县驻上海、驻浙江苍南县流动党支部。

该县出台的流动党员“风筝管理法”，实行定期摸排、组织生活、学习培训、关心关爱、联建共管五项创新制度，构建流出地和流入地党组织共同管理、有机衔接的流动党员管理新机制。拿关心关爱来说，每逢节日，该县都会组织人员到流动党员家中了解其亲属的生产生活状况，及时帮助他们解决实际困难，切实让流动党员感受到组织关怀。此外，该县还建立了流动党支部与家乡基层党支部共建机制，双方定期沟通，促使了信息资源双向共享、维权服务双向联动、党员发展双向协作、作用发挥双向共促、工作开展双向渗透。

一系列机制的建立，也让流动党支部、流动党员与家乡架起了一座“连心桥”，有人把家乡的剩余劳动力、土特产品带了出去，也有人把外面的先进技术和发展项目带了回来。

汝阳县上店镇西街村农民袁小剑是一名党员，以前一直在洛阳做家纺生意。2013年，他在参加洛阳流动党支部活动期间，有人为他介绍家乡种植专业合作社的火红生意，并鼓励他返乡再创业，为家乡作贡献。

袁小剑回到汝阳，对种植专业合作社的有关情况进行了详细考察，并与朋友合伙投资300余万元成立了豫阳薯业种植专业合作社。经过4年的打拼，豫阳薯业种植专业合作社荣获全国农民专业合作社示范社称号，2017年外销红薯500万公斤，还带动50多名贫困群众走上致富路。

柴火群告诉记者，流动党支部成立以来，他们持续开展了“亮身份，为驻地作贡献；亮业绩，为家乡添光彩”的“双亮双为”活动，建立“流动的党旗”微信公众平台，定期将收集到的劳务信息、项目信息进行发布，并积极联系家乡党组织收集贫困户家庭劳动力情况，建立劳务输出基地，先后帮助包括贫困群众在内的1800多名老乡找到工作，成为汝阳县党建促脱贫的又一典范。

目前，汝阳县在外建立流动党支部5个，先后引导80余名外出创业商界人士返乡投资，围绕香菇、蔬菜、红薯、养殖、服装等，在家乡兴办多家企业。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 康红军 师娟）